08 Aralık 2020 Salı 23:45 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 23:45

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. bölüm ATV ekranlarında izleyenleriyle buluştu. EDHO son bölümde Hızır, Yaman Korkmaz'ı açık açık "O masada yanlış yaparsan, bunun bedelini ağır ödersin!" sözleriyle tehdit eder. Öte yandan düşmanları, İlyas'ı kendi yeğeni Alparslan'a karşı kışkırtırlar. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. bölüm full izle (EDHO 174. son bölüm full izle)

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 175. BÖLÜM İZLE (EDHO SON BÖLÜM İZLE ATV)

Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik ( Ceylan), Ali Sürmeli ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman), Sabiye Tozan (Hayriye Çakırbeyli) gibi yıldız isimlerin kadroda yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. bölümü ile izleyenlerini ekrana kilitledi.

EDHO 175. BÖLÜM ÖZETİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. bölümde; Abisi Derman Korkmaz'ın hesabını sormak isteyen Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'nin karşısına dikilerek Alpaslan Çakırbeyli'nin yok edilmesini ister. Hızır, Yaman Korkmaz'ı açık açık "O masada yanlış yaparsan, bunun bedelini ağır ödersin!" sözleriyle tehdit eder.

Hızır Çakırbeyli'nin ikazlarına rağmen, kendi planlarının uygulamaya başlayan Korkmazlar, tansiyonu yükseltmeye kararlıdır.

Hızır 'O masadaki herkesin hayatı bana emanet. Yaman hariç' sözleriyle onu gözden çıkardığını alenen belli etti.

Şahin Ağa'ya yapılandan sonra gözünü karartan Alpaslan ise soluğu masada alır. Alpaslan'ın hedefinde Yavuz vardır. Amcası İlyas Çakırbeyli'nin lider olduğu masaya yaptığından herkesi zor durumda bırakır.

Daha yeni masanın lideri olan İlyas Çakırbeyli, yeğeni ve masa arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.

Hızır Çakırbeyli'nin kurduğu oyundan habersiz kendi başına hareket eden Alpaslan, teyzesi Ceylan Çakırbeyli'nin de ikazıyla kendini geri çekmeye hazırdır. Fakat Alpaslan'ın mekanına yapılan son eylem ortalığı yeniden karıştırır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alpaslan Çakırbeyli'nin Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla dengeler değişir. Yaman Korkmaz, Çakırbeylilere iyiden iyiye bilenir.

Yaman Korkmaz, Derman'ın ölümünden sonra "Canımızı alanı almadan gitmem!" sözleriyle Hızır Reisin karşısına çıkar.

EDHO son bölümde; Hızır Çakırbeyli, her zamanki gibi kurduğu oyundan açık vermez. Kendisine karşı gelen yeğeni Alpaslan'ın, Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla bir yandan gurur duyan Hızır Reis, bir yandan da hayatından endişe eder.

Hızır Çakırbeyli abisinin emaneti canından çok sevdiği Alpaslan'ın hayatından endişe ederken Bahar Sincanlı'yla başlayan gönül ilişkisi yüzünden ortalık karışır. Çocukluk arkadaşı Ömür'ün Bahar'ı yok etme planından sonra Bahar'ı yanından ayırmayan Hızır, oğlu Hızır Ali'nin kendisinden uzaklaşmasına neden olur. Öte yandan Bahar'a evlenme teklifi eder. Hızır Ali, Annesini de alıp evden gitmeyi düşünür.

Hızır Reis, Hızır Ali'nin de Alpaslan gibi kendi başına kararlar vererek hayatını riske atmak istemez.