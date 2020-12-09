09 Aralık 2020 Çarşamba 23:45 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 23:45

Kuruluş Osman 37. bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Osman Bey Kulucahisar Kalesini fethediyor. Osman beyin bu hamlesi sonrası kardeşi Savcı beyle arası bozuluyor. Kuruluş Osman 37. bölümde; Osman Bey'in Kayı Obası'nı ateşe attığını iddia eden Savcı Bey, kardeşi ile yollarını ayırıyor. Savcı Bey, beylik yarışında Osman Bey'i önüne geçmek için ne yapacak? İşte Kuruluş Osman 37. bölüm izleyemeyenler için Kuruluş Osman son bölüm tek parça full izleme linki.

Kuruluş Osman 37. bölümde Osman Bey'in cenk ederken söylediği 'Allah'ın verdiği canı, Allah'tan başka hiç kimse alamaz!' sözü son bölüme damga vurdu. İşte, kaçıranlar için Kuruluş Osman 37. bölüm izleme sayfası.

KURULUŞ OSMAN 37. BÖLÜM İZLE

Kuruluş Osman 37.bölümde; Nikola kendisini Yavlak Arslan'ın düzenlediği toplantıda beklerken, yoluna tuzak kuran Flatyos'un da yokluğundan faydalanarak Kulucahisar Kalesi'ni yeniden eline geçiren ve Kayı bayrağını surlara diken Osman Bey, bu başarısıyla Savcı Bey ve Dündar Bey'i telaşa sürüklüyor.

Osman Bey'in Kayı Obası'nı ateşe attığını iddia eden Savcı Bey kardeşi ile yollarını ayırırken; Yavlak Arslan, Cerkutay'ın Osman Bey'in eline geçtiğini öğrenince kurduğu tuzağın kendisini vuracağını anlayarak harekete geçiyor.

Bala Hatun, Osman Bey'le evliliğe hazırlamaya çalıştığı Targun Hatun'la kılıçların çekildiği bir yüzleşme yaşıyor.

Kulucahisar'ı kaybeden Nikola'nın hamlesi ne olacak?

Osman Bey, Targun Hatun babasını kurtarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'la ilgili gerçeği öğrenecek mi?

Ertuğrul Bey, vasiyetini açıklayacak mı? Yavlak Arslan; Geyhatu'nun gerçekleri öğrenmemesi için nasıl bir hamle yapacak?

Savcı Bey, beylik yarışında Osman Bey'i önüne geçmek için ne yapacak?

Hazal Hatun, Dündar Bey'in beylik hayalini canlandırabilecek mi?

Kuruluş Osman'ın haftaya Çarşamba ekrana gelecek olan 38. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

Kuruluş Osman 37. bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı, zengin oyuncu kadrosu, çarpıcı olay örgüsü ve göz dolduran prodüksiyonuyla her hafta heyecan ve gerilim fırtınası estirip reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman 38.bölüm fragmanı ekrana geldi.

KURULUŞ OSMAN 38. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

Yönetmenlik koltuğunda Fethi Bayram ve Ahmet Yılmaz'ın oturduğu, Diriliş Ertuğrul yapımı sayesinde yakından tanıınarak adından söz ettiren ve ulusal çapta hatrıı sayılır başarılar kaydeden Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığında yer aldığı, Bozdağ Film farkıyla ekrana gelen Kuruluş Osman 38. yeni bölümüyle 16 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'da yayınlanacak.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ağabeyi Savcı ve amcası Dündar'ı Kulucahisar Kalesi'nden kurnaz bir planla kurtaran Osman Bey, Bala Hatun'un kendisine yeni bir eş bulmasına yönündeki tavsiyesinin ardından Targun Hatun'u eş olarak alacağını ilan eder.

Osman Bey, Targun Hatun'un kendisine olan düşmanlığını farkedince onu sıkıştırıp her şeyi öğrenir.

Osman Bey tarafından küçük düşürülmenin acısını Flatyos'tan çıkaran Nikola, Yavlak Arslan'dan gelen buluşma teklifini lehine çevirmenin yollarını arar. Nikola ile barışması için yapılan teklife, hedefine Kulucahisar'ı koyan Osman Bey'in hamlesi çok farklı olacaktır.