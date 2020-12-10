10 Aralık 2020 Perşembe 23:31 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 23:31

Bir Zamanlar Çukurova 76.bölümüyle Perşembe akşamı ATV'de ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova 76. bölümde; Demir, Züleyha'nın Yılmaz'la buluşup buluşmadığını öğrenmek için peşine adam takmıştır. Züleyha, suya kapılan Müjgan ve bebeği kurtarmak için çabalarken yardımına o kişi koşacaktır. Öte yandan Yılmaz ve Züleyha gizlice buluşup kaçma planı yapar. Peki dizinin yayınlanan son bölümünde neler yaşandı? İşte kaçıranlar için Bir Zamanlar Çukurova 76. bölüm izleme linki.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 76. BÖLÜM FULL İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 76.BÖLÜM ÖZETİ

ZÜLEYHA, KEREM ALİ VE MÜJGAN'I KURTARABİLECEK Mİ?

Züleyha'ya evladını bir kez görebilmek için yalvaran ve Kerem Ali ile buluşan Müjgan gitme vakti gelince, sözünden döner! Kucağında bebek ile kaçarken, suya kapılan Müjgan, Züleyha'yı hayatının en zor anlarının içine çekecektir! Kerem Ali bir tarafta, Müjgan bir tarafta akıntı ile mücadele ederken, Züleyha yaptığı iyiliğe bin pişman, iki hayatın kaderi ellerinde ne yapacağını şaşırır! O sırada, bilmedikleri şey ise, onları izleyen bir çift göz olduğudur! Demir, Züleyha'nın Yılmaz'la buluşup buluşmadığını öğrenmek için peşine adam takmıştır!

SEVDA, DEMİR'E SAHİP ÇIKARKEN KONAĞA DA YERLEŞİYOR!

Demir, Züleyha'ya 'İstediğini yapmakta serbestsin' demiştir ama hala onu sevdiği için çok da üzgündür. Olan biten her şey, eskiden olduğu gibi parlamasına neden olacakken, Sevda onu frenler. Sevda, Demir'le yakından ilgilenirken, evin hanımlığına da alışmıştır. Yemek saatinden, yapılacak işlere kadar karar alması onu Saniye ile karşı karşıya getirmeye devam edecektir. Aslında çiftlikte herkes Hünkar'ın yerine geçmeye çalışıp çalışmadığını anlamak için Sevda'yı izlemektedir.

GAFFUR VE SANİYE GİDİYOR MU?

Saniye, attığı her adımda Sevda'nın karşısına dikilir! Bu durum, Demir ile de gerilmesine neden olacaktır. Demir'in, Hünkar'ın emaneti de olsalar, Sevda'ya karşı hiçbir harekete müsemması yoktur. Çiftlikteki günlerinin sayılı olduğuna iyice inanan Gaffur, Şermin ile de daha sık karşılaştıkça, Almanya'ya gitmeye iyice ikna olacaktır. Onu tek düşündüren bunu Saniye'ye nasıl söyleyeceğidir ama ilk kez hayat onun işini kolaylaştırır!

FİKRET NEYİN PEŞİNDE?

Evdeki gerginlik bir nebze sona erince, Adana'da kalmaya devam eden Fikret, bir ofis ve bir takım kağıtların peşindedir! Bunlardan henüz haberi olmasa da evden acele ile çıkmasının ardından olanlar yüzünden Yılmaz tekrar Fikret'e şüphe ile yaklaşacaktır.

ZÜLEYHA VE YILMAZ SAZLIKTA YİNE BİRLİKTE!

Çiftliğe ilk sığındıklarında ve Hünkar'ın nişanlı olan herkesi evlendirdiğini duyunca, kaçak oldukları ortaya çıkmasın diye kardeşiz diyen Züleyha ve Yılmaz, gece sazlıkta buluşup hasret gidermişti. Yaşanan onca olay, geçen onca zamandan sonra, kaçma planlarının yapmak için yine sazlıkta buluşmaya başlayan iki sevgili, bu kez kesin planlarını hazırlayacaktır.

HÜNKAR GİDELİ 40 GÜN OLDU! FEKELİ SEVDASINI GÖZÜNÜN ÖNÜNE GETİRDİ!

Bir yandan Fekeli bir yandan Demir, Hünkar'ın katilini bulmak için bir yol ararken, her şeyi bilen Gaffur derdini nerelere söyleyeceğini şaşırır. Bu arada zaman geçmiştir ve 40 mevlidi okunacaktır. Fekeli, 40 yıllık sevdasını gözünün önünden ayırmamaya karar vermiştir. Çiftlikte ise mevlit hazırlıklarında yine gerginlik hakim olacaktır. Sevda'nın organizasyona dahil olması, tüm çalışanları rahatsız edecektir! Tüm Çukurova, Hünkar'a dualarıyla veda ederken, gecenin sonunda yaşanacakları kimse bilmemektedir! Adeta Hünkar giderken, onunla birlikte değişen kaderleri de götürmektedir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müjgan'ın Yılmaz ve Fikret'i karşı karşıya getiren hamilelik yalanını itiraf etmesi, herkesi şaşkına çevirir! Yılmaz, artık Müjgan'ın tüm yönetimini Behice'nin gerçekleştirdiğinden emin hali gelir! Bu son olay ile Fekeli'nin de Müjgan'a olan tavrı değişecektir. Yılmaz, kendini Züleyha'ya karşı aklanmış saysa bile, artık karşısında yepyeni bir Züleyha vardır! Züleyha, Demir'in karşısına dikilecek kadar cesur, Müjgan'ı koruyacak kadar vicdanlı bir kadındır artık!

DEMİR HÜNKAR'IN KATİLİNİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR!

Yılmaz ve Züleyha arasında olan biten her şey Demir'i hala çok yaralasa da, Sevda ona tutunacak bir dal haline gelecektir. Yılmaz ile arasındaki rekabetten de Züleyha'dan da vazgeçmeyen Demir için, şimdi artık en öncelikli konu Hünkar'ın katilinin bulunması haline gelmiştir. Soruşturmalarına devam eden Demir, Hünkar'ı en son gören kişiyi bulur ve onunla konuşur.

MÜJGAN OĞLUNUN HAYATINI TEHLİKEYE ATIYOR!

Ne kadar ağlasa da affedilmeyen Müjgan, son çare olarak Züleyha'nın karşısına çıkıp ondan yardım isteyecektir. Züleyha ne kadar vicdanlı davransa da Müjgan'ın kontrolsüz davranışları iki kadını zor bir duruma düşürecek ve Kerem Ali'nin hayatını tehlikeye atar.