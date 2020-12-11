11 Aralık 2020 Cuma 10:22 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 10:22

10 Aralık 2020 reyting sonuçları açıklandı. Perşembe akşamı yayınlanan FOX Tv'de Mucize Doktor, ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Star Tv'de Sol yanım, Show Tv'de Alev Alev, Kanal D'de İyi Aile Babası, TV 8'de Masterchef Türkiye yayınlandı. Bu dizi ve programların arasından hangilerinin daha fazla izlendiği reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki, Perşembe reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? İşte 10 Aralık 2020 reyting sonuçları…

10 Aralık 2020 akşamı yayınlanan programların reyting sonuçları açıklanıyor. Perşembe akşamı MasterChef Türkiye, Alev Alev, Bir Zamanlar Çukurova, Kalk Gidelim ve Mucize Doktor dizisi gibi yapımlar seyirci karşısına çıktı. Reyting sonuçlarına göre dün akşamın en çok izlenen programı belli oldu.

10 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Dün akşam Show Tv’de Alev Alev, Fox Tv’de Mucize Doktor, Star Tv’de Sol Yanım, Atv’de ise Bir Zamanlar Çukurova izleyenleri ile buluştu. Öte yandan Tv8 ekranlarında ise Masterchef Türkiye’de lezzet yarışı ekranlara konuk oldu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. İşte dünün reyting sonuçları...



Total'de birinci sırada Bir Zamanlar Çukurova, ikinci Sırada Mucize Doktor, üçüncü sırada ise Esra Erol'da programı yer aldı.

AB'de Birinci sırada Mucize Doktor, ikinci sırada Bir Zamanlar Çukurova, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

İşte reyting sonuçları:

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 MUCIZE DOKTOR FOX

3 ESRA EROL'DA ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 ALEV ALEV SHOW TV

6 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 HAVA DURUMU ATV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 MUCIZE DOKTOR (OZET) FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 MUCIZE DOKTOR FOX

2 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 ALEV ALEV SHOW TV

5 MUCIZE DOKTOR (OZET) FOX

6 ESRA EROL'DA ATV

7 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 MASTERCHEF TURKIYE TV8

10 HAVA DURUMU ATV