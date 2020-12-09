8 Aralık 2020 Reyting sonuçları açıklandı mı? Salı günü reyting sıralaması Masumlar Apartmanı, EDHO, Hekimoğlu, Baraj...

09 Aralık 2020 Çarşamba 09:44 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 09:44

Reyting sonuçlarına göre dün en çok izlenen televizyon programı belli oldu. 8 Aralık 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? Salı akşamı Masumlar Apartmanı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO), Baraj, Hekimoğlu, Berlin Kaplanı filmi ve MasterChef Türkiye dizi ve programların arasından hangilerinin daha fazla izlendiği reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Reyting sonuçlarına göre hangi diziler yükseldi, hangileri düştü? İşte 8 Aralık 2020 Salı Reyting sonuçları

8 Aralık 2020 akşamı yayınlanan programların reyting sonuçları açıklanıyor. Salı günü reyting sıralamasında Masumlar Apartmanı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO), Baraj, Hekimoğlu, Berlin Kaplanı filmi ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar seyirci karşısına çıktı. Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen program belli oldu.

8 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Aralık 2020 Salı günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dün akşam yayınlanan yapımlar arasında TRT 1'de Masumlar Apartmanı, ATV'de EDHO, Fox Tv'de Baraj, Kanal D'de Hekimoğlu, Star Tv'de Berlin Kaplanı filmi ve Tv 8'de MasterChef yer aldı.

Geçen hafta Salı günü reyting sıralaması şu şekildeydi;

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 ESRA EROL'DA ATV

5 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

6 BARAJ FOX

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

10 MASTERCHEF TURKIYE TV8