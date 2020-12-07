Ercan Kesal (İdris Koçovalı) Çukur'a geri dönüyor! Ercan Kesal kimdir?

07 Aralık 2020 Pazartesi 12:39 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 12:39

Çukur'da İdris Koçovalı rolünde olan oyuncu Ercan Kesal "Çukur" dizisine konuk oyuncu olarak geri dönüyor. Ercan Kesal'ın canlandırdığı 'İdris Koçovalı' karakteri ikinci sezon finalinde, Çetin Sarıkartal'ın canlandırdığı 'Paşa' karakteri ise birinci sezon finalinde diziye veda etmişti. Peki Ercan Kesal kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Dizide Selim karakterini canlandıran Öner Erkan'ın vedasının yaşanacağı yeni bölümde, iki oyuncunun flashback sahnelerinde yer alması bekleniyor.

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Necip Memili, Perihan Savaş, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Mustafa Avkıran ve Nejat İşler gibi isimlerin paylaştığı Çukur'un önümüzdeki hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne daha önce dizide yer almış Ercan Kesal (İdris) ve Çetin Sarıkartal (Paşa) konuk olacak.

Ercan Kesal'ın canlandırdığı 'İdris' karakteri ikinci sezon finalinde, Çetin Sarıkartal'ın canlandırdığı 'Paşa' karakteri ise birinci sezon finalinde diziye veda etmişti.

Ercan Kesal kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Show TV ekranlarında yayınlanan ve geniş bir hayran kitlesi bulunan Çukur dizisinde İdris Koçovalı karakterini canlandıran Ercan Kesal hakkında detaylar...

ERCAN KESAL KİMDİR?

Hekim, yazar ve oyuncu Ercan Kesal, 1959 yılında Nevşehir'in Avanos ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Avanos'ta, lise öğrenimini Nevşehir'de tamamladı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1984 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra 1984-1990 seneleri arasında Ankara’da hekimlik yapmış ve halen 1990 senesinde kurduğu Özel Okmeydanı Hastanesinin yönetim kurulu başkanlığı görevine devam etmektedir.

Ercan Kesal, 2004-2006 seneleri arasında İTİCÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji dalında master yapmış ve şu anda Yeditepe Üniversitesi Sosyal Antropoloji Doktora Eğitimine devam etmektedir.

2002 yılında yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak filmiyle oyunculuğa adım attı. 2010 yılında Bir Zamanlar Anadolu'da filminde Ebru ve Nuri Bilge Ceylan ile birlikte yazdığı senaryo; 2011 yılında Asia Pacific Screen Ödülleri'nde “En İyi Senaryo” dalında ödüle aday gösterildi. Nuri Bilge Ceylan'ın Üç Maymun ve Bir Zamanlar Anadolu'da filmlerinde senarist ve oyuncu, Vavien, Derin, Saç, Küf, Yozgat Blues, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Hükümet Kadın 1 ve Hükümet Kadın 2 ve Ben O Değilim isimli filmlerde oyuncu olarak sinemaya devam etti. Oyuncu ve senarist olarak ulusal ve uluslararası birçok festivalde ödüller aldı.

“Peri Gazozu”, “Evvel Zaman” ve “Nasipse Adayız” isimli kısa romanı yayınlandı. Oyuncu Nazan Kesal ile evli olan sanatçının Poyraz isminde bir oğlu vardır. Show Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın gibi önemli isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde İdris Koçovalı karakterini canlandırmaktadır. Ercan Kesal, 1.75 metre boyunda ve 59 kilodur.

Ercan Kesal’ın rol aldığı diziler ve filmler

2002 – Uzak

2009 – Derin (Emniyet Müdürü) / Kısa Film

2009 – Vavien (Süleyman)

2009 – Üç Maymun (Servet)

2010 – Albatrosun Yolculuğu (Maruf Şükrü)

2011 – Bir Zamanlar Anadolu’da (Muhtar)

2011 – Yozgat Blues (Yavuz)

2012 – Derin Nefes Al / Kısa Film

2012 – Hükümet Kadın (Aziz)

2012 – Küf (Basri)

2013 – Ben O Değilim (Nihat)

2013 – Salıncak / Kısa Film

2013 – Sen Aydınlatırsın Geceyi (İrfan)

2013 – Hükümet Kadın 2 (Aziz Veysel)

2015 – Bulantı (Doktor)

2016 – Eksi Bir

2016 – Yol Kenarı

2017 – Die Hölle (Gökhan)

2017 – Çukur (İdris Koçovalı) (TV Dizisi)

Ödülleri:

20. Altın Koza Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu, Yozgat Blues – 2013

Slovakya Art Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu, Küf – 2013

32. Uluslararası İstanbul Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu, Yozgat Blues – 2013

44. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri, En iyi yardımcı erkek oyuncu performansı, Bir Zamanlar Anadolu’da – 2011

44. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri, Mahmut Tali Öngören en iyi senaryo, Bir Zamanlar Anadolu’da – 2011

1. Yeşilçam Film Akademisi ödülleri, En iyi senaryo, Bir Zamanlar Anadolu’da – 2011

14. Sadri Alışık Ödülleri, 2009, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Üç Maymun – 2009

2009 Yeşilçam Ödülleri, En iyi senaryo, Üç Maymun – 2009

Kitapları:

Peri Gazozu – 2013

Evvel Zaman – 2014

Nasipse Adayız – 2015

Cin Aynası – 2016

Zamanın İzinde – 2017

Bozkırda Bir Gece Yarısı – 2017

Aslında – 2017