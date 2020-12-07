Çukur Kulkan Erdenet (Genco Özak) kimdir? Genco Özak kaç yaşında ve nereli?

07 Aralık 2020 Pazartesi 13:34 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 13:34

Genco Özak kimdir? sorusunun yanıtı, genç oyuncunun Çukur dizisine katılacak olmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanında Genco Özak'ın Kulkan Erdenet karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı görüldü. Genco Özak daha önce Güvercin dizisinde Ökkeş karakterini canlandırdı. Peki Çukur'un Kulkan Erdenet'i Genco Özak kimdir? Genco Özak kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı ve dizileri

GENCO ÖZAK KİMDİR?

Genco Özak, 1992 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tamamladı.

Tiyatro kökenli oyuncu Taşra Kabare bünyesinde Temizlik İşleri tiyatro oyununda yer almıştır.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in rol aldığı Çalgı Çengi sinema filminin yapım ekibinde görev almıştır. Güvercin dizisinde Ökkeş karakterini oynamıştır. Şimdilerde ise Show Tv'de yayınlanan Çukur dizisinde rol alacak olan Genco Özak, Kulkan Erdenet'i canlandıracak. İşte Genco Özak'ın daha önce oynadığı dizi-filmler...

GENCO ÖZAK DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2020 – Güvercin

2018 – Söz (Kopuk – Selim Hayroviç) (TV Dizisi)

2017 – Kaybedenler Kulübü 2 (Sinema Filmi)

2017 – Martıların Efendisi (Kahvedeki Adam) (Sinema Filmi)

2016 – Kor (Muhasebeci) (Sinema Filmi)

2016 – Vatanım Sensin (Mehmet) (TV Dizisi)

2014 – Kocamın Ailesi (Can) (TV Dizisi)

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Genco Özak'ın Kulkan Erdenet karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı Çukur yeni bölümde; Çağatay’ın kurduğu tuzakla Koçovalılar’a büyük bir ateş düşecek ve Selim, Yamaç’ın kucağında son nefesini verecek.

Koçovalı ailesi Selim’in ölümüyle derinden sarsılırken Akın, babasının acısıyla saldırıya geçecek.

Koçovalılar kaybettikleri oğullarının yasını tutarken Çukur onları yalnız bırakmayacak ve Selim’in cenazesinde duygu yüklü anlar yaşanacak.

Ogeday’ın geri dönmesi ile bir anda elindeki büyük kozu kaybeden Çağatay ise kendisini Cengiz’in hedef tahtasında bulurken, işleri lehine çevirmenin yollarını arayacak.

Koçovalı ailesi Selim’in kaybıyla yüzleşmeye çalışırken abisinin intikamını almaya yemin eden Yamaç, Cengiz’e hiç beklemediği bir darbe indirecek.

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