13 Aralık 2020 Pazar 11:45 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 11:45

Sen Çal Kapımı 22. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. Sen Çal Kapmı 22. Bölümde Serkan’a haksızlık etmeye başladığını düşünen Eda adım atma sırasının kendisine geldiğini düşünür. Eda, bir akşam Serkan’ın kapısını çalar fakat hiç beklemediği bir şeyle karşılaşır... İşte kaçıranlar için Sen Çal Kapımı 22. bölüm full izleme linki ve 23. yeni bölüm fragmanı.

Sen Çal Kapımı 22. son bölüm izleyenleri heyecanlandırdı. Sen Çal Kapımı 22. bölümde yaşanan sahneler izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sen Çal Kapımı 22. son bölümde; Aydan aldığı karar sonrasında Eda ve Serkan’ın da desteğiyle yepyeni bir yola girer. Kazanılan zafer sonrası yaptıkları kutlamalar sürpriz bir evlenme teklifiyle sonuçlanır. İşte Sen Çal Kapımı son bölüm izleme sayfası ve yeni bölüm fragmanı.

SEN ÇAL KAPIMI 22. BÖLÜM İZLE

Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de FOX'ta!

SEN ÇAL KAPIMI 23. BÖLÜM FRAGMANI





SEN ÇAL KAPIMI 22. BÖLÜM ÖZETİ

Sen Çal Kapımı 22. bölümde; Serkan ve Eda’nın romantik akşamı acil bir çağrıyla sona erer. Köşeye sıkıştığı için deliye dönen Selin’in çok daha farklı planları vardır. Serkan öğrendiği şeylerden sonra Eda’ya çok farklı bir taleple gelir. Eda’nın kabul etmekten başka çaresi yoktur.

Bu arada hayatlarına yeni biri girer ve herkesin kafasının karışmasına, kendilerini de inandıkları şeyleri de sorgulamalarına neden olur. Sevdiğin insan için değişmeli misin? Seviyorsan karşındakini değişmeye zorlamak doğru mu?

Aydan aldığı karar sonrasında Eda ve Serkan’ın da desteğiyle yepyeni bir yola girer. Ayfer istemeden de olsa bu yolda Aydan’ın yanında olmak durumunda kalır. Kazanılan zafer sonrası yaptıkları kutlamalar sürpriz bir evlenme teklifiyle sonuçlanır.

Serkan’a haksızlık etmeye başladığını düşünen Eda adım atma sırasının kendisine geldiğini düşünür. Eda’nın bir akşam Serkan’ın kapısını çalma kararı beklediğinden çok daha farklı sonuçlar doğurur.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan ve Eda ayrı mekanlarda birbirlerini beklemeye devam eder. Bir süre sonra ikisinin de umudu tükenir ve kalkarlar. Eda, kızlara Serkan’a bir daha inanmayacağını söylerken Serkan, Engin’e asla denemekten vazgeçmeyeceğini söyler.

Ertesi gün Eda işe gittiğinde İnci Gülüşlü Kızlar Derneği’nin yürüttüğü kampanyanın yüzü olması için teklif alır. Aynı teklif Serkan’a da yapılmıştır. Serkan düşünmeden reddederken Eda Serkan’a inat fotoğraf çekimine katılacağını söyler.

Alptekin’in sakladığı sırrı öğrenen Ayfer, yüzleşmek için Aydanlar’ın evine gittiğinde hiç beklemediği bir manzara ile karşılaşır ve Aydan’a yardım etmek zorunda kalır.

Bu sırada Serkan, Eda’nın yanında olabilmek için reddettiği kampanyaya katılmanın bir yolunu aramaktadır. Diğer yandan Aydan da Serkan ve Eda’yı bir araya getirebilmek için planlar yapar, ancak bu planlar öyle bir sarpa sarar ki kendisi bile işin içinden çıkmakta zorlanacak hale gelir.

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