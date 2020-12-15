15 Aralık 2020 Salı 11:29 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 11:29

Star Tv ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı 32. bölümü ile Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıktı. Sefirin Kızı son bölümde; Nare, çemberi giderek daraltan Kahraman’dan Sancar’ı korumak için Gediz’le işbirliği yapar. Sancar için babasına yalvarmaya bile razı olur. Sancar ise hem Nare’yi belalardan korumaya çalışır, hem de ailesi ve Melek onu suçlamasın diye uğraşır. Sefirin Kızı 32. bölümü Puhu Tv'den veya Star Tv'den izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler. Sefirin Kızı 32. bölüm izle Puhu Tv

Sefirin Kızı 32. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Sefirin Kızı son bölümüyle pazartesi akşamı ekrana geldi. Sefirin Kızı 32. bölümde; Gediz'in peşine düşen Sancar, Sahra’dan şüphelenir ve bu sayede de Menekşe’nin yalanın anlar ve gerçekle yüzleşir: bir oğlu olmayacaktır… Öte yandan; Elvan Yahya'yı emlakçıda yakalar.

SEFİRİN KIZI 32.BÖLÜM FULL İZLE STAR TV

Sefirin Kızı 32. bölümde; Nare ve Sancar ayrılırlar ama ikisi de kendi yaralarını sarmaya değil, birbirlerini korumaya koyulurlar.

Nare, çemberi giderek daraltan Kahraman’dan Sancar’ı korumak için Gediz’le işbirliği yapar. Sancar için babasına yalvarmaya bile razı olur.

Sancar ise hem Nare’yi belalardan korumaya çalışır, hem de ailesi ve Melek onu suçlamasın diye uğraşır. Nare’yi uzaktan takip ederken iyice sıkışan Gediz’e, Gediz’in peşindeyken Sahra’ya ulaşır. Sahra’dan şüphelenir ve bu sayede de Menekşe’nin oyununa ulaşır. Sancar gerçekle yüzleşir: bir oğlu olmayacaktır…

Her şey domino taşları gibi yıkılır ve bütün oyunlar açığa çıkarken, galibiyet tek bir kişinin olacak gibi görünmektedir; Kahraman’ın.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Aylardır Akın’ın cesedini bulmaya ve Sancar’ı hapse attırmaya çalışan Gediz, Sancar’ın kurduğu oyun yüzünden, o cesedin ortaya çıkmasını engellemek zorundadır. Ama aşması gereken iki engel vardır; Sahra ve Kahraman.

Nare ile aralarındaki uçurumun giderek açıldığını gören Sancar, Nare'ye bir sürpriz hazırlar. İkisi hayatlarında ilk defa birlikte yemeğe çıkarlar ve anlaşmayı denerler. Fakat Nare düğüne 2 gün kala Sancar'dan ayrılır.

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