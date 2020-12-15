14 Aralık 2020 Reyting sonuçları açıklandı! Reyting sıralamasında kim birinci oldu?

15 Aralık 2020 Salı 10:48 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 10:48

14 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye, Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu ve Yasak Elma dizi ve programların arasından hangilerinin daha fazla izlendiği reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Pazartesi reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? İşte 14 Aralık 2020 reyting sonuçları…

14 Aralık 2020 reyting sonuçları, dün akşam yayınlanan programların izlenme oranlarına göre açıklanıyor. Pazartesi akşamı MasterChef Türkiye, Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu ve Yasak Elma gibi yapımlar seyirci karşısına çıktı. Reyting sonuçlarına göre dün akşamın en çok izlenen programı belli oldu.

14 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

14 Aralık tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam Show Tv'de Çukur, Star Tv'de Sefirin Kızı, TRT 1'de Uyanış Büyük Selçuklu ve FOX Tv'de Yasak Elma izleyenleri ile buluştu. Öte yandan Tv8 ekranlarında ise Masterchef Türkiye’de lezzet yarışı ekranlara konuk oldu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

Total'de birinci sırada Çukur, ikinci Sırada Uyanış Büyük Selçuklu, üçüncü sırada ise Esra Erol'da yer aldı.

AB'de birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu ve ikinci sırada Çukur, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

İşte reyting sonuçları:

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 CUKUR SHOW TV

2 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

3 ESRA EROL'DA ATV

4 YASAK ELMA FOX

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 SEFIRIN KIZI STAR TV

7 HAVA DURUMU ATV

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 MASTERCHEF TURKIYE TV8

10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 CUKUR SHOW TV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 YASAK ELMA FOX

5 MASTERCHEF TURKIYE TV8

6 SEFIRIN KIZI STAR TV

7 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

8 YASAK ELMA (OZET) FOX

9 HAVA DURUMU ATV

10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

Çukur 107. bölüm izle Puhu Tv!

Yasak Elma 89. bölüm izle!

Uyanış Büyük Selçuklu 12. bölüm izle!