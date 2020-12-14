14 Aralık 2020 Pazartesi 20:45 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 20:45

Çukur 107. bölüm Pazartesi akşamı Show Tv ekranlarında yayınlandı. Çukur 107. bölüm izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Son bölümde; Selim’in intikamını almak için harekete geçen Cumali büyük bir sürprizle karşılaşacak. Çukur 4. Sezon 15. Bölümünde; Uzun süredir Erdenetler ve Koçovalılar arasındaki savaşı uzaktan izleyen Kulkan harekete geçme fırsatı bulacak. Çukur 107. son bölümü izlemek için haberimizdeki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Çukur 107. bölüm full izle Puhu Tv!

Çukur 107. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Selim'in ölüm haberini Koçovalı evine adeta ateş düşürdü. Babasının acısına dayanamayan Akın, zaman kaybetmeden saldırıya geçti. Çukur 107. son bölümü izlemek isteyenler aşağıdaki Show Tv, Puhu Tv linkleri üzerinden ulaşabilirler.

ÇUKUR 107. BÖLÜM İZLE (PUHU TV)

Çukur son bölüme (Çukur 4. Sezon 15. bölüm); Selim'in intikamını almak için Koçovalıların yaptığı saldırı damga vurdu. Koçovalılar, Çukur'a düşen ateşin intikamını alırken hiç ummadıkları bir sürprizle karşılaşacaklar...

ÇUKUR 107. BÖLÜM İZLE (SHOW TV)

Çukur 107. bölümde; Yamaç’ın Cengiz’in fabrikalarını patlatması intikam için atacağı adımların ilki olacak.

Uzun süredir Erdenetler ve Koçovalılar arasındaki savaşı uzaktan izleyen Kulkan harekete geçme fırsatı bulacak.

Selim’in intikamını almak için harekete geçen Cumali büyük bir sürprizle karşılaşacak.

Efsun’un Erdenetler'in elinde olduğundan habersiz Yamaç, Nehir’in güvenliğini sağlamaya çalışacak.

Koçovalılar'ın Selim’in intikamını almak için yapacakları ilk saldırı nefesleri kesti.

Çukur yeni bölümüyle Pazartesi akşamı 20.00'de Show TV'de!

ÇUKUR BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur dizisinin bir önceki bölümünde; Çağatay Erdenet'in Selim'i öldürmesinin ardından Yamaç intikam ateşiyle savaşını başlattı! Erdenetlere ait fabrikaları Cengiz'in gözü önünde havaya uçuran Yamaç tekrar Çukur'un gücünü gösterdi!

Koçovalılar kaybettikleri oğullarının yasını tutarken Çukur onları yalnız bırakmayacak ve Selim’in cenazesinde duygu yüklü anlar yaşandı. Cenaze sonrasında evde olan Koçovalı ailesi acısını birlikte yaşadı. Selim'in sazını alan Yamaç türkü söylemeye başlarken Sultan ve Akın gizlediği acıyı daha fazla tutamadı...

Selim'in yokuluğunun acısını yaşayan Cumali yaşadığı anları tekrar hatırladı. Kahraman ile Yamaç'ın birlikte masaya geldiği sahnede Koçovalı ailesinin mutlu tablosu tekrar canlandı. Cumali'nin duygu dolu anları izleyenleri derinden etkiledi.

Ogeday’ın geri dönmesi ile bir anda elindeki büyük kozu kaybeden Çağatay ise kendisini Cengiz’in hedef tahtasında bulacak, işleri lehine çevirmenin yollarını arayacaktır.

Koçovalı ailesi Selim’in kaybıyla yüzleşmeye çalışırken abisinin intikamını almaya yemin eden Yamaç, Cengiz’e hiç beklemediği bir darbe indirecek. Yamaç, işe Cengiz'in fabrikalarını patlamakla başladı.