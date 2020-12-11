Kırmızı Oda 15. Bölümüyle Cuma akşamı izleyici karşısına çıktı. Kırmızı Oda 15. bölümde Bocuk'un hikayesi izleyenleri ekran başına kilitledi. Son bölümde Boncuk, gerçekle giderek bağını kopardığı için eşiyle sokakta kavga eder. Doktor Piraye'nin danışanı Hediye ise geçmişiyle barışır. İşte Kırmızı Oda 15. bölümü izleyemeyenler için son bölüm özeti.

Kırmızı Oda'nın 15. bölümünde Ermişleri kaybettiğini düşünen Boncuk'un hikayesi ve sokak ortasında eşiyle tartışması ilişkilerini giderek yıpratır. İlk bölümünden itibaren izlenme rekorları kıran dizide yine doktor hanıma gelen hastaların hayatlarında yaşadıkları travmalar ele alınıyor.

KIRMIZI ODA 15. BÖLÜM İZLE

Kırmızı Oda yeni bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu. Kırmızı Oda'nın yeni bölümü 11 Aralık 2020 Cuma günü saat 20:00'de TV8 ekranlarında olacak. İşte OGM Pictures’ın yapımcılığını, Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda'nın Cuma akşamı ekranlara gelecek 15. bölüm özeti.

KIRMIZI ODA 15. BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda 15. bölümde; Boncuk (Burcu Biricik), anne (Sedef Akalın) ve babasıyla (Cenk Kangöz) yaşadığı travmatik geçmişinin ardından eşi Sadık’la (Onur Bilge) Hollanda’da geçirdiği günlerin psikolojisinde yarattığı yıkımı ve ermişlerin nasıl ortaya çıktığını Doktor Hanım’a anlatır.

Hediye (Sezin Akbaşoğulları), bunca yıl annesi Neriman (Füsun Demirel) için yaşadıktan sonra yeni özgür hayatına nasıl uyum sağlayacağını bilemeyince Doktor Piraye duruma el atar.

Selvi (Sema Keçik), oğlunu kaybetmenin acısıyla perişan haldeyken ziyaretine gelip yaralarını saran beklenmedik misafirleri Doktor Hanım’la paylaşır.

Doktor Deniz ve Doktor Piraye arasındaki samimiyet ise farklı bir boyuta taşınır. Doktor Deniz ve Piraye arasındaki yakınlaşmayı gören Ayşe'nin yaşadığı hayal kırıklığı Kırmızı Oda 15. bölüme damga vurdu.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doktor Hanım, Rıza'nın (Serhat Nalbantoğlu) şiddetine karşı durabilen büyük oğlu Yiğit'i kaybettiği günü anlatan Selvi'nin (Sema Keçik) acısına ortak olur.

Berna (Sevinç Erbulak), eşiyle boşandıktan sonra kızı Esra'da (Elif Ceren Balıkçı) ortaya çıkan yeme bozuklukları nedeniyle Doktor Deniz'in kapısını çalarken; Aynur, oğlu Bayram'ı sevdiği kızdan vazgeçirmek için Doktor Hanım'la görüştürür.

Boncuk'un (Burcu Biricik) halüsinasyonları esnasında ermişlerle konuştuğunu iddia ederek gerçekle giderek bağını koparması sonucu eşi Sadık (Onur Bilge) çareyi Doktor Hanım'da arar.

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.