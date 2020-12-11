11 Aralık 2020 Cuma 23:30 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 23:30

Arka Sokaklar 569. bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de ekranlara geldi. Uzun süredir devam eden ve sevilen polisiye dizisi Arka Sokakların yayınlanan son bölümüne Mesut'un her şeyi geride bırakıp gitmesi damga vurdu. Öte yandan Ekibin Başak'ı kaçıran Servan'ın peşine düştüğü anlar izleyiciyi ekran başına kilitledi. Hakan ise tehlikeli bir durumun ortasında kalır. İşte, Arka Sokaklar 569. bölüm full izleme linki ve son bölümde yaşanan gelişmeler.

Arka Sokaklar 569. bölümde Başak'ı kaçıran Servan, başta Engin olmak üzere tüm ekibi peşinden sürüklemektir. Başak için endişelenen Engin Servan'ı yakalamak için ant içer. İşte Arka Sokaklar 569. bölüm izleme linki ve son bölüm özeti.

ARKA SOKAKLAR 569. BÖLÜM İZLE

Arka Sokaklar 569. bölümde Servan’ın, Başak’ı kaçırması haberinin ardından Engin ve ekibimiz Başak’ı sağ salim bulmanın peşine düşer. Başak’ın telefon sinyali bir süredir sabit bir noktadan gelmektedir. Sinyalin geldiği mekana operasyon düzenlenir. Engin’i kontrol etmek imkansızdır.

Selin’e saldırı düzenleyen motorlulardan Maksut sorguya alınır. Uzun uğraşlar sonucunda Selin’i öldürme emrini ve silahları, Servan’dan aldığını itiraf eder. Sorgudaki Mesut çıldırır. Maksut’tan, Servan’ın yerini bilen tek kişinin Hasret olduğu öğrenilir. Servan ile Engin’in telefon bağlantısı kurduğu sırada emniyete gelen İhsan Bey, duruma şahit olunca kalp krizi geçirir. Servan’ın hiç şakası yoktur. Engin’in nişanlısı, doğacak çocuğunun annesi Başak ölüm kalım arasında çok ince bir çizgidedir.

Arka Sokaklar son bölümde; Zafer, Ceren’in eski kocası ve soyguncudur. Kadını defalarca darp etmiş bir ruh hastasıdır. Son döviz bürosu soygununda işler çığırından çıkmış olay büyümüştür ve şimdi adamlarıyla birlikte aranmaktadır. Ceren görgü tanıdığıdır ama polise bildiklerini anlatmaz daha doğrusu anlatamaz. Kızı Figen için de endişe etmektedir. Bu olay sırasında Ceren ile iletişimde olan Hakan, Zafer tarafından tehdit altındadır.

Latif, Esra’ya arkadaşlarıyla dernekte buluşacağını söyler. Aslında biraz rahatlamak için bir hamama gider. Polisin yaptığı hamam baskınında Latif’te gözaltına alınıp emniyete getirilir. Emniyette Hüsnü ile karşılaşan Latif, müstakbel damadından bu olayı kimsenin duymaması için yardım ister.

Mesut alkolü bırakıp kendine çeki düzen verir. Başta Selin ve Tunç olmak üzere herkes çok mutlu olur. Mesut’un aslında çok başka bir planı vardır. Tunç’a bir mektup bırakıp ortadan yok olur.

Mesut, alkol sorunu yüzünden kendisine hakim olamaz bir haldedir. Bu hali ekibi de zor durumda bırakır. Sorgu odasında uyguladığı şiddet ve diğer dengesiz davranışları Rıza Babanın sabrının taşmasına neden olur. Rıza Baba, alkollü halinin ekibe bir faydası olmadığını net bir şekilde Mesut'a söyler. Mesut, bu ağır sözler karşısında ezilmeye başlar. Herkesi üzecek bir kararla, geride bir not bırakarak kayıplara karışır.

Diğer yandan Servan, Başak'a karşılık 5 Milyon TL fidye parası ister. Engin Müdür, sevdiği kadının hayatı pahasına teröristlerle pazarlık yapmayacağını söyler. Bu çıkışa çok sinirlenen Servan, öfkesini Başak'tan çıkartarak dolaylı olarak Engin Müdüre duygusal olarak zarar veren bir hamle yapar.

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ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Servan, bombalı eylemi savuşturan ekibimize duyduğu intikam ile yeni planlar yapar. Ekibimiz de boş durmaz ve Servan'ın olası saklanacağı adreslere baskınlar düzenleyerek örgüte darbe üstüne darbe indirir. Bu operasyonlar sırasında Hakan vurulur. Servan, Salim ismindeki genci kullanarak bombalı eylem için planını işletmeye başlar. Kalabalık bir caddeye konuşlanan Salim üzerindeki bombayı patlatacağı sırada Mesut tarafından vurularak öldürülür. Üzerindeki bombalı yeleğe bakan Hüsnü bir tuhaflık sezer. Bombalar yerine içi kağıtlarla doludur. Mesut, genç çocuğu öldürdüğü için suçluluk duygusuyla kendisini yer, bitirir.