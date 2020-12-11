11 Aralık 2020 Cuma 23:40 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 23:40

Ramo 24. bölüm izleyenleri yine ekran başına kilitledi. BKM imzalı dizinin yayınlanan Ramo 24. son bölümde, Fidan'ın ölümünün baş şüphelisi Cihangir’dir. Mazhar da kendi yöntemleriyle Fidan’ın katilini arar. Öte yandan Sibel, önemli bir ipucu yakalar. Peşinden gittiği ipucu Sibel’in başını çok büyük bir belaya sokar ve bu bela, Ramo için bir ölüm kalım meselesi olacaktır. İşte kaçıranlar için Ramo son bölüm 24. bölüm full izleme linki.

RAMO 24. BÖLÜM FULL İZLE SHOW TV (RAMO SON BÖLÜM)

Ramo ve ailesi, Fidan’ın ölümüyle yıkılmıştır. Başta Ramo olmak üzere bütün aile katili bulmak için ant içer.

Ramo, halasının ölümünde en başta da Cihangir’den şüpheleniyordur.

Mazhar da olup bitenden şüphelendiği için o da kendi yöntemleriyle hem Fidan’ın katilini hem de Vasili’nin mallarını yok edenleri arıyordur.

Bir süre sonra Ramo ve Mazhar’ın yolu kesişir. Bu durum Ramo için hiç de hoş olmayacaktır.

Diğer yandan Ramo’ya bu işlerden uzak duracağı sözü veren Sibel, önemli bir ipucu yakalayınca peşinden gitmek zorunda kalır.

Peşinden gittiği ipucu Sibel’in başını çok büyük bir belaya sokar ve bu bela, Ramo için bir ölüm kalım meselesi olacaktır.

Ramo yeni bölümüyle Cuma akşamı 20.00'de Show TV'de!

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo, oldukça zor bir durumun içine düşmüştür.

Mahir’e silah doğrultan Ramo, Mazhar ve Yıldırım tarafından izlediğini de biliyordur ve buradan kurtulma şansı neredeyse hiç yoktur.

Vasili’nin İstanbul’a gelmesi, Cihangir’in işlerinin daha da büyüyeceği anlamına geliyordur. Cihangir ise kontrolü tamamen ele geçirdiğini düşünürken Mazhar’ın masaya Cihangir’in istemediği adamları oturtması sinirlerin gerilmesine neden olur.

Diğer yandan Ramo’yla ilişkisini düzelten Sibel, savaşın her geçen gün biraz daha büyüdüğünün farkındadır.

Sibel’in tek isteği, bu savaşta Ramo’nun yanında yer almak ve ona yardım edebilmektir.

Ramo ise sevdiklerini bu savaştan uzak tutmaya çalışıyordur ama her savaşta olduğu gibi bu savaşta da büyük kayıplar olacaktır.

Mazhar'ın arabuluculuğu ile bir araya gelen Yavuz ve Cihangir aralarındaki anlaşmazlığı çözmeye çalıştılar. Yavuz iyi niyet göstergesi olarak elindeki evrakları ve Cihangir'in yanına yerleştirdiği adamı feda etti.

Ramo'nun son bölümünde Cihangir, Ramo'ya Mahir'i neden öldürmediğini sordu. Ramo Mahir'i öldürmemesinin nedeninin kendisini öldürmemiş olması olduğunu anlattı.

Ramo, diğer Serdengeçenler ile birlikte Vasili'nin mallarının olduğu depoya saldırdı. Malları başarı ile ele geçiren Ramo, daha sonra dışarıda ateşe verdi.

Yavuz'un Ramo'ya attığı mesajı gören Fidan buluşma adresine gitti. Fidan'ın bilmediği ise evin kapısına açıldığı zaman patlamak üzere hazırlanmış bombalı tuzaktı.