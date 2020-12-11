11 Aralık 2020 Cuma 23:50 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 23:50

Hercai 51. bölüm izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Atv'nin Cuma günleri yayınlanan fenomen dizisi yeni bölümü ile ekranlara geldi. Hercai 51. son bölümde; Füsun, Reyyan'ın bebeğini düşürmek için onun zehirlenmesine yol açar. Azize olayı anlayınca Reyyan'a koşar ama artık geç kalmıştır... Hercai 51. bölümü izleyemeyenler son bölüme aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirler. Hercai son bölüm Youtube 51. bölüm izle!

HERCAİ 51. BÖLÜM İZLE!

HERCAİ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar ve İlay Erkök paylaşıyor.

HERCAİ 52. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

HERCAİ 15. BÖLÜM ÖZETİ

Hercai 15. bölümde; Hazar'ın kendi oğlu olduğunu öğrenen Azize bugüne kadar yaptıklarını affettirebilmenin tek bir yolu olduğunu düşünmektedir ancak o yolda en az kendisi kadar tehlikeli bir engeli vardır; Füsun.

Mahfuz'la ilgili aklı karışık olan Reyyan gördüğü bir rüyanın etkisiyle bebeğini kaybetme korkusu yaşamaktadır. Bir yandan babasına kavuşma, bir yandan da baba olma heyecanı yaşayan Miran ise şımartır sevdiğini, bir dediğini iki etmez, şüphelerinden, korkularından kurtulması için elinden geleni yapar.

Hazar ise oğlunun ve kızının hayatını kolaylaştırmak için bir hamle yapar. Bu hamle baba-oğlu birbirine daha da yaklaştıracaktır.

Hercai 15. bölümde; Nasuh, Miran'la dede-torun olabilme yolunda bir adım atar ve onun aileye katılmasının şerefine bir yemek tertip etmek ister ancak Cihan'ın itirazıyla karşılaşır. Miran'ın bir Şadoğlu olmasını hazmedemeyen ve kendi hakkının ona verileceğini düşünen Cihan karşı atağa geçer, dünürü Füsun'un uzattığı dostluk elini tutar.

Ancak bu davranışı Nasuh'un şimşeklerini üzerine çekmesine neden olur. Tüm bunlar olurken Füsun'un korkunç planına engel olmak isteyen Azize ise Reyyan'a koşar fakat geç kalmıştır. Füsun Reyyan'a zarar verebilecek mi? Azize kendini affettirebilecek mi? Esma Fırat'a gerçekleri söyleyecek mi?