14 Aralık 2020 Pazartesi 23:50 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 23:50

Yasak Elma 89. bölümüyle FOX Tv ekranlarında izleyici ile buluştu. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay'ın yer aldığı Yasak Elma 89. son bölümde; Yıldız ve Çağatay’ın ilişkilerinin başlaması, Feride için büyük bir kabus olur. Feride, Yıldız ve Çağatay’ı ayırmak için elinden geleni yaparken, bulduğu nihai çözüm herkesi şaşırtacaktır. İşte kaçıranlar için Yasak Elma 89.Bölüm Full İzleme linki ve yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor.

Yasak Elma 89. Bölüm dün akşam FOX TV ekranlarında yayınlandı. Yasak Elma 89. son bölümde Hasan Bey, herkesin olduğu bir ortamda Yıldız'ı över. Öte yandan Çağatay'ın eski kız arkadaşının devreye girmesiyle Yıldız ve Çağatay ilk kavgasını eder. Çağatay'ın annesi Feride'nin onları ayırmak için bulduğu çözüm ise herkesi şoke eder. Aksiyonun hız kesmediği dizi Yasak Elma 89.bölümü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler.

YASAK ELMA 89. BÖLÜM FULL İZLE

Yıldız ve Çağatay’ın ilişkilerinin başlaması, Feride için büyük bir kabus olur. Feride, Yıldız ve Çağatay’ı ayırmak için elinden geleni yaparken, bulduğu nihai çözüm herkesi şaşırtacaktır.

Çağatay'ın annesi Feride, Yıldızla oğlunu ayırmak için Şahika'yı oğlu ile bir araya getirmeyi düşünmektedir. Yıldız'ın bu işe tepkisi ne olacak?

Hasan Ali Kuyucu'yu yakın markajına almaya çalışan Şahika, başarılı olamayınca şansını başka yönde deneyecektir. Hasan Bey ise Şahika'nın nasıl bir karakterde olduğunu bildiğini ima eder.

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender, Yıldız ve Şahika’nın yolları istememelerine rağmen yeniden kesişmiştir.

Yıldız ise Çağatay’dan beklediği ilgiyi bulamamanın hayal kırıklığı içindedir. Çağatay'ın annesi Feride, Yıldız'a kurduğu kumpasın içine kendisi düştü. Yıldız'ı zor durumda bırakmak için elinden geleni yapan Feride, bu kez oğlunu kendinden uzaklaştıracak bir hamle yapar.

Çağatay, Yıldız'a 'Senin ciddi bir ilişki istediğini sanıyordum' der. Yıldız ise 'Ama ben onu seninle istiyordum, herkesle değil ki...' cevabını verir. Bu duygusal konuşma sonrası Çağatay ve Yıldız birbirlerine 1 adım daha yakınlaşırlar.

Şahika, Mert’i kendi yanına çekemeyeceğini anlayarak onu şirketten uzaklaştırmanın yolunu bulur. Mert'e iftira atar. Mert ise soluğu Ender'in yanında alır. Çünkü ona bir tek Ender yardım edebilir.