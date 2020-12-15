EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. bölüm izle! EDHO 176. son bölüm full izle!

15 Aralık 2020 Salı 23:40 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 23:40

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. bölüm ATV ekranlarında izleyenleriyle buluştu. EDHO son bölümde kaçırdığı Yavuz Sincanlı'yı sorguya çeken Alpaslan Çakırbeyli, ne öğrenirse öğrensin Yaman'ı öldürmeye kararlıdır. Öte yandan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır'ı elinden kaybetmemek için Bahar Sincanlı'yla yüzleşir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. bölüm full izle (EDHO 176. bölüm Atv izle)

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 176. BÖLÜM İZLE (EDHO SON BÖLÜM İZLE ATV)

Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik ( Ceylan), Ali Sürmeli ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman), Sabiye Tozan (Hayriye Çakırbeyli) gibi yıldız isimlerin kadroda yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. bölümü ile izleyenlerini ekrana kilitledi.

EDHO 176. BÖLÜM ÖZETİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. bölümde; Amcası Hızır Çakırbeyli'nin otelinden kaçırdığı Yavuz Sincanlı'yı sorguya çeken Alpaslan Çakırbeyli, ne öğrenirse öğrensin Yaman'ı öldürmeye kararlıdır.

Alpaslan Çakırbeyli'nin her adımında bir parçalarını kaybeden Korkmazlar, ortalığı karıştırmak için masada İlyas'ın liderliğini kullanmak niyetindedir.

Alpaslan Çakırbeyli'nin ölümünü için oylama isteyen Yaman Korkmaz, yediye beş zaferle masadan kalkar. Alpaslan'ın kendi planını uyguladığını anlayan Hızır Çakırbeyli ise kardeşi ve dostlarını uyararak hayatlarını kurtarmaya çalışır.

EDHO son bölümde; Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'yi elinden kaçırmamak için Bahar Sincanlı'yla yüzleşmeye hazırdır.

Her ne kadar Hızır Çakırbeyli'ye kırgın olsa da sevgisinden bir şey kaybetmeyen Ceylan, Bahar Sincanlı ve Hızır Çakırbeyli'nin bir işler çevirdiğinden şüphelenerek araştırmaya devam eder.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) son bölümde; Abisi Derman Korkmaz'ın hesabını sormak isteyen Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'nin karşısına dikilerek Alpaslan Çakırbeyli'nin yok edilmesini ister. Hızır, Yaman Korkmaz'ı açık açık "O masada yanlış yaparsan, bunun bedelini ağır ödersin!" sözleriyle tehdit eder.

Hızır Çakırbeyli'nin ikazlarına rağmen, kendi planlarının uygulamaya başlayan Korkmazlar, tansiyonu yükseltmeye kararlıdır.

Hızır 'O masadaki herkesin hayatı bana emanet. Yaman hariç' sözleriyle onu gözden çıkardığını alenen belli etti.

Şahin Ağa'ya yapılandan sonra gözünü karartan Alpaslan ise soluğu masada alır. Alpaslan'ın hedefinde Yavuz vardır. Amcası İlyas Çakırbeyli'nin lider olduğu masaya yaptığından herkesi zor durumda bırakır.

Daha yeni masanın lideri olan İlyas Çakırbeyli, yeğeni ve masa arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.

Hızır Çakırbeyli'nin kurduğu oyundan habersiz kendi başına hareket eden Alpaslan, teyzesi Ceylan Çakırbeyli'nin de ikazıyla kendini geri çekmeye hazırdır. Fakat Alpaslan'ın mekanına yapılan son eylem ortalığı yeniden karıştırır.