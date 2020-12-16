16 Aralık 2020 Çarşamba 21:01 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 21:01

Sadakatsiz dizisi 10. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Sadakatsiz 10. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Sadakatsiz 10.bölüme Derin'in; Volkan'ın Asya ile tartışmasını görmesi damga vurdu. Volkan, Asya'yı kıskanmaya başlıyor... Asya'nın Turgay'la olan yakınlaşması Volkan'ı çıldırtır. Volkan, her ne kadar Asya'yı kıskanmadığını söylese de en büyük korkusu onun bir başkasıyla birlikte olmasıdır. İşte kaçıranlar için Sadakatsiz 10. son bölüm izleme linki.

BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz dizisi 16 Aralık Çarşamba akşamı 10. bölümüyle ekrana geldi. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümü izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yayınlanan son bölümde Derin ile mutlu bir aile tablosu çizen Volkan, aslında Asya'yı kıskanmaktadır. Sadakatsiz 10. bölüm full izle! Sadakatsiz 10. bölüm izle!

SADAKATSİZ 10. BÖLÜM İZLE KANAL D

Sadakatsiz 10.bölümde; Volkan, oğlu Ali'nin 'Turgay abiyle at çiftliğine gideceğiz' demesiyle Asya'nın peşine düşüyor.

Volkan'ın Asya'ya "O herifi bilerek gözüme sokuyorsun değil mi? Önce partide, sonra burada..." demesi dikkat çekti.

Asya'nın ise "Senin peşinden buraya gelen ben değilim" diyerek Volkan'ın kendisini kıskandığını ima etmesi üzerine Volkan inkar eder. Tam o sırada Derin kapıda belirir.

SADAKATSİZ 10.BÖLÜM ÖZETİ

Asya, Ali’yle kurduğu iki kişilik dünyanın Volkan tarafından tehdit edilmesine izin vermeyecektir. Ancak Ali için onunla bir ateşkes yapması gerektiğinin farkındadır. Asya’nın sınırlarını zorlamaktan vazgeçmeyen Volkan’ın kararları, Derin’i huzursuz etse de, Volkan, Asya ile Ali’nin hayatının bir parçası olduğunu ispat etmekte kararlıdır.

Sadakatsiz dizisinin ekrana gelen 10. bölümünde; Volkan'ın oğlu Ali'ye 'Hadi kahvaltıya gidelim' demesi sonrası aldığı cevapla dumura uğrar.

Ali babasına "At çiftliği var oraya gideceğiz, Turgay abiyle gidiyoruz arada..." demesiyle Volkan'ın kıskançlık duyguları kabarır.

Sadakatsiz 10. Bölümde; Asya'nın Turgay'la olan yakınlaşması Volkan'ı çıldırtıyor!

Sadakatsiz 10. bölümde; Derin ve kızını alıp aynı çiftliğe giden Volkan, sanki Asya onun gittiği yere gelmişçesine "O herifi bilerek gözüme sokuyorsun değil mi? Önce partide, sonra burada.." der. Asya ise "Senin peşinden buraya gelen ben değilim" cevabını verir.

Volkan, Asya'yı kıskanmadığını söylese de gerçekte bunun böyle olmadığı ortadadır. Volkan, Asya'nın bir başkasıyla yakınlaşmasına ne tepki verecek?

İkisinin tartıştığı sırada Derin'in onları görmesiyle Volkan ne yapacağını şaşırır. Derin, şimdiden Tekirdağ'a döndüklerine pişman olmuştur.

Volkan'ın yıllar sonra geri dönmesi ve Asya'da olan değişimleri görmesi Volkan'ı oldukça öfkelendirir. Asya ve Volkan'ı yan yana gören Derin şimdi ne yapacak? Asya'yı neler bekliyor?

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz son bölümde; 2 yıl sonra Amerika'dan dönen Volkan, geldiğini herkese duyurmak için evinde bir parti verir. Bu partiye oğlu dahil herkesi davet eden Volkan'ın Asya için de bir planı vardır.

Volkan'ın Asya'dan boşandıktan sonra Amerika'ya gittiği ve orada çok ünlü bir mimar olmayı başardığı ortaya çıktı. Derin'le evlenen ve kızları da 2 yaşına giren Volkan, Amerika'daki kariyerini bırakarak Asya'dan intikam almak için Tekirdağ'a döndü.

Öte yandan Volkan, Asya'nın çalıştığı hastaneye giderek artık geri döndüğünü söyler. Asya ise onu gördüğüne hiç sevinmemekle birlikte, Volkan'a olan öfkesi hala dinmemiş olduğunu fark eder.

Volkan'ın kendisine yaklaşımına şaşıran Asya, eski kocasının bir planı olduğunu düşünür.

Oğlu Ali ile 2 yıldır mutlu ve sakin bir yaşam süren Asya, Volkan'ın gelmesiyle yeniden endişeye kapılır.

Oğlu Ali'yi uzun bir süre görmeyen Volkan, onun gönlünü kazanmaya çalışırken aynı zamanda Asya'dan da intikam alma peşindedir.

Dizinin finalinde ise Asya'nın Derin ve Volkan'ın davetine gelmesi üzerine herkesi şaşırttı. Oğlu Ali'yi almaya gelen Asya, Derin'in kendisini kovması üzerine elindeki davetiyeyi gösterdi.

SADAKATSİZ 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bitmesinin ardından yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Sadakatsiz 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölümden ilk sahnelerin yer alacağı fragmanın hafta sonu yayınlanması bekleniyor.