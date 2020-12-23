23 Aralık 2020 Çarşamba 23:55 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 23:55

Sadakatsiz dizisi 11. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Volkan, Asya ile uğraşmaya devam ediyor. Sadakatsiz 11.bölüme Asya, evine giren bir kişi tarafından saldırıya uğruyor. Saldırgan tarafından boğulmak üzere olan Asya, kurtulacak mı? Asya'nın evine gizlice girip saldıran kişi kim? Hastane müdürüne yardım karşılığında Asya'nın Başhekimlikten alınmasını teklif eden Volkan, bu girişiminde başarılı olacak mı? Başrollerini Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen'in paylaştığı Sadakatsiz 11. bölüm izleme linki ve yeni bölüm fragmanı.

Sadakatsiz 11. bölüm izleyenleri yine ekran başına kilitledi. BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz dizisi 23 Aralık Çarşamba akşamı 11. bölümüyle ekrana geldi. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümü izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yayınlanan son bölümde Asya yaşadığı güçlükleri bir bir aşmaya kararlı olsa da kendisini bekleyen son tehlikeden habersizdir. Sadakatsiz 11. bölüm full izle! Sadakatsiz 11. bölüm izle!

SADAKATSİZ 11. BÖLÜM İZLE KANAL D

Sadakatsiz 11. bölümde; Asya yaşadığı güçlükleri bir bir aşmaya kararlı olsa da kendisini bekleyen son tehlikeden habersizdir. Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

Kanal D’nin büyük ses getiren dizisi Sadakatsiz, 11. yeni bölümü ile ekrana geldi.

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünün konusu şöyle;

Evine yapılan saldırı Asya’yı huzursuz etse de Volkan’ın hayatlarına karışmasına izin vermemeye kararlıdır.

Volkan’ın attığı adımlar çevresi tarafından sorgulanırken, Gönül’ün bu soğuk savaşta yeni bir planı vardır.

Asya, Volkan'ın kendine karşı kötü bir şey yapmayı planladığının haberini alır. Ancak çok gecikmeden evine giren maskeli biri tarafından saldırıya uğrar.

Asya, Volkan'ın kendine karşı kötü bir şey yapmayı planladığını öğreniyor. Asya'ya gelen "Volkan Bey size kötü zarar vermek için bir şey yapıyormuş" uyarısından sonra evinin bahçesine giren maskeli adam önce güvenlik kamerasını kırıyor sonra eve girerek Asya'ya saldırıyor. Eve giren maskeli adamın kim olduğu henüz bilinmezken izleyiciler Selçuk olabileceği üzerinde durdu.

Öte yandan, çevresindeki gerginlik Ali’yi olumsuz etkiler ve okulda yaşadığı bir problem beklenmedik sonuçlar doğurur. Asya yaşadığı güçlükleri bir bir aşmaya kararlı olsa da kendisini bekleyen son tehlikeden habersizdir.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D’de...

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sadakatsiz dizisinin geçen hafta yayınlanan bölümde camlarına atılan taşla çok korkan Ali, babasını arıyor. Asya, eve Volkan'ın gelmesinden rahatsız oluyor. Volkan ise oğlunu düşünerek duruma el atıyor ve camı idareten kapatmak istiyor. Asya, ona ihtiyaçları olmadığını söylese de Volkan boş durmuyor. Ali'ye bu gece onun yanında kalmak isteyip istemediğini soruyor. Ali ise annesinin yalnız kalmasını istemediği için Volkan'dan onların yanında kalmasını istiyor.

Volkan, Asya'yı kışkırtmaya devam ediyor. Bu defa da Asya'nın çalıştığı hastaneye sahte beyaz güller ve bir fotoğraf gönderen Volkan, amacına ulaşıyor. Asya, Volkan'ın notunu görüyor ve onun beyaz gül göndermesinin altında bir anlam arıyor. Bu duruma sessiz kalmayarak doğru Derin'in evine gidiyor. Volkan'ın ona çiçek gönderdiğini söylüyor. Derin ise aslında bu duruma bozuluyor ama belli etmemek için yine Asya'yı küçümser şekilde konuşmaya başlıyor.