27 Aralık 2020 Pazar 10:10 - Güncelleme: 27 Aralık 2020 Pazar 10:10

Sen Çal Kapımı 24. bölümü ile FOX TV ekranlarında yerini aldı. Sen Çal Kapımı 24. son bölümde; Eda ve Serkan; Yılbaşında Saatler gece 12'yi gösterdiğinde birbirlerine ilişkileri hakkında kararlarını bildirmek üzere sözleşirler. Yeni yıl büyüsü Serkan ve Eda'yı sarabilecek mi? Yeni bir başlangıç yapabilecekler mi? Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte kaçıranlar için Sen Çal Kapımı 24. bölüm full izleme linki ve son bölüm özeti.

Sen Çal Kapımı 24. son bölüm izleyenleri heyecanlandırdı. Sen Çal Kapımı 24. bölümde yaşanan sahneler izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sen Çal Kapımı 24. son bölümde; Eda'nın babaannesi onların bir araya gelmesine engel olmaya devam edecektir. Serkan, Eda'ya ilişkilerinin yeni adımı için bir hediye alır. Tam o sırada içeri polisler girer ve ikisini gözaltına alır. İşte Sen Çal Kapımı son bölüm izleme sayfası ve yeni bölüm fragmanı.

SEN ÇAL KAPIMI 24. BÖLÜM FULL İZLE

Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de FOX'ta!

SEN ÇAL KAPIMI 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI





SEN ÇAL KAPIMI 24. BÖLÜM ÖZETİ

Sen Çal Kapımı 24. bölümde; Eda, ihale konusunda Balca'nın tuzağına düşmedi; ancak gelen gizli ortağın babaannesi Semiha Hanım çıkması, Serkan'ın güvenini sarsar. Serkan derhal şirketten çıkıp gider, Eda peşinden koşup gizli ortağın kimliğini o gün o dakikaya kadar kendisinin de bilmediğini ona anlatmaya çalışır. Serkan dinlemez. Eda'ysa vazgeçmez. Serkan'ın peşinden gider.

Semiha Hanım, Serkan ve Eda'nın yokluğundan istifade, şirkette olağanüstü hal ilan eder. Herkesi çağırdığı toplantıda laf arasında Alptekin Bey'i tehdit ettiğini ve onun da yurt dışına kaçtığını söyleyiverir. Herkesi karşısında hazır ola geçiren bu kadının sıradaki durağı Ayfer ve Eda'nın evidir.

Aydan, Alptekin'den gelen boşanma sözleşmesi karşısında ne yapacağını şaşırmış, o da soluğu Ayfer Hanım'da almıştır. Ayfer, Aydan ve Seyfi'yi annesinin gazabından korumak üzere ayaküstü bir plan kurar ve Aydan'ı komşusu Aysun olarak tanıtır.

Eda, eninde sonunda Serkan'a kendini dinletmenin bir yolunu bulur. İlişkilerinin çok yıprandığı hususunda ikisi de hemfikirdir. Serkan, yeni yıl ile yepyeni bir başlangıç yapmayı ister. Geçmişte bırakmak istediği babaannesi hayatının orta yerine bomba gibi düşen Eda'nınsa yeni başlangıçlarla ilgili soru işaretleri vardır.

Yeni yıl büyüsü Serkan ve Eda'yı sarabilecek mi? Yepyeni başlangıçlar mümkün müdür? Saatler gece 12'yi gösterdiğinde birbirlerine ilişkileri hakkında kararlarını bildirmek üzere sözleşirler.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sen Çal Kapımı son bölümde; Serkan ve Eda aşkının ortasına Balca bir bomba gibi düşer. Yeni PR sorumlusu, Serkan’ın hayatının aşkı olacağını düşündüğünden Serkan’la yakınlaşma fırsatlarını kaçırmamaya çalışır. Hatta özel fırsatlar yaratmaya girişir.

Serkan, Balca’nın kendisiyle ilgilenmediğini, sadece işkolik bir çalışan olduğunu söylese de Eda kızın niyetinin farkına varmıştır. Serkan kıza ilgi göstermese de Balca’nın onun peşinde olduğundan emindir. Serkan da kendi görüşünde ısrar edince iddialaşırlar. Balca’nın Serkan’a ilgisi olup olmadığını anlamak için ikisi de kendince çeşitli yöntemler dener.

Bu arada Eda’nın arkadaşları da boş durmaz ve Balca’nın bir açığını yakalamak için peşine düşer. Melo ve Fifi’nin bu çabaları kendilerine enteresan deneyimler yaşatır.

Şirketin hazırlanmakta olduğu bir ihale için çalışırlarken Balca, Eda’ya sinsi bir tuzak kurar. Eda ise patronunun gizli ortağı için birtakım hazırlıklar yaparken, aslında babaannesi için çalıştığının farkında değildir. Hem ihalenin sonucu hem de aynı gün Eda’nın babaannesinin hayatlarına girişi; Serkan ve Eda için çok büyük sürprizler yaratır.