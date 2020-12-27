26 Aralık 2020 Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

27 Aralık 2020 Pazar 09:21 - Güncelleme: 27 Aralık 2020 Pazar 09:21

Reyting sonuçlarına göre dün en çok izlenen televizyon programı belli oldu. Cumartesi akşamı ekranlarda; İbo Show, Kuzey Yıldızı, Sen Çal Kapımı, Gönül Dağı, Bir annenin günahı ve MasterChef Türkiye yayınlandı. Bu yapımlardan hangisinin daha fazla izlendiği, dünün reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki dünün reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? 26 Aralık 2020 Reyting sonuçları

Cumartesi günü TRT 1 'de Gönül Dağı, Show Tv’de Kuzey Yıldızı ilk Aşk, Star Tv’de İbo Show, FOX Tv'de ise Sen Çal Kapımı dizisi, izleyenleriyle buluştu. Öte yandan Tv8 ekranlarında ise Masterchef Türkiye’de lezzet yarışı ekranlara konuk oldu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

26 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

26 Aralık tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi reyting sıralaması ise şöyle;

Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kuzey Yıldızı İlk Aşk, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Gönül Dağı yer alırken, Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu ikinci, Masterchef Türkiye de üçüncü oldu.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KUZEY YILDIZI ILK ASK SHOW TV

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 SHOW ANA HABER SHOW TV

5 IBO SHOW STAR TV

6 KUZEY YILDIZI ILK ASK (OZET) SHOW TV

7 MASTERCHEF TURKIYE TV8

8 HABER ONU SHOW TV

9 SEN CAL KAPIMI FOX

10 KANAL D ANA HABER KANAL D