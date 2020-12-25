25 Aralık 2020 Cuma 23:51 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 23:51

Ramo 26. bölüm izleyenleri yine ekran başına kilitledi. BKM imzalı dizinin yayınlanan Ramo 26. son bölümde, İstanbul’da bütün ibreler Cihangir’e dönmüşken Yavuz’un gelişiyle her şey alt üst olur. Fidan halasının intikamını almak isteyen Ramo’un önüne büyük engeller çıkar, Yavuz dokunulmazlık almıştır.İşte kaçıranlar için Ramo son bölüm 26. bölüm full izleme linki.

RAMO 26. BÖLÜM FULL İZLE SHOW TV (RAMO SON BÖLÜM)

Ramo 26. Bölümünde; Ramo’un tek hedefi Sibel’i Cihangir’in evinden almaktır.

Cihangir’in hedefi ise bunu başarmadan Ramo’yu öldürtmek. Bunun için de Sibel’i kullanacaktır.

İstanbul’da bütün ibreler Cihangir’e dönmüşken Yavuz’un gelişiyle her şey alt üst olur.

Buna en çok öfkelenen de Ramo’dur. Fidan halasının intikamını almak isteyen Ramo’un önüne büyük engeller çıkar, Yavuz dokunulmazlık almıştır.

Fidan halasının intikamını almak isteyen Ramo’un önüne büyük engeller çıkar.

Ramo yeni bölümüyle Cuma akşamı 20.00'de Show TV'de!

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo, Hasan, Doğan ve Şahin, Fidan’ın ölümüne neden olan Yavuz’un peşine düşmüşlerdir. Ramo, Yavuz’u bulmak için hem Serdengeçtilerden hem de Cihangir’in kullandığı mesaj ağından yararlanmak ister.

Cihangir de Yavuz’un Vasili’yle işbirliği yaptığını öğrenir ve adamlarını Yavuz’un peşine takar. Yavuz, dört bir yandan sıkışmıştır artık.

Ramo Yavuz'u yakalatmak için Çilingir ile buluşmaya gitti. Çilingir Yavuz'u bulacağını fakat karşılığında Ramo'dan bir suikast gerçekleştirmesini isteyeceğini söyledi.

Ramo son Bölümde, Vasili'nin babası oğlunun tabutu başında tehditlerini savurduktan sonra yalnız kalmak istediğini söyledi. Cihangir ve Mazhar yanından ayrıldıktan sonra ise içeriye Yavuz girdi.

Çilingir'den Yavuz'un yerini öğrenen Ramo bizzat harekete geçti. Yavuz ile Ramo'nun arabayla kovalamacası yoldaki bir barikatla son buldu. Barikatın arkasından ateşlenen roketatar ile Yavuz'un arabası havaya uçtu.

Yavuz'un aracı havaya uçtuktan sonra Ramo halasını kaybettiği yere geldi. Fidan'ın hayatını kaybettiği yere tek bir kırmızı karanfil bıraktı.

Sibel de bütün enerjisiyle Ramo’ya yardım ediyordur. Ramo, Yavuz’u bulduğunda hiç beklemediği, çok büyük bir sürprizle karşılaşır.

Ramo, Yavuz’u bulmak için hem Serdengeçtilerden hem de Cihangir’in kullandığı mesaj ağından yararlanmak ister. Cihangir de Yavuz’un Vasili’yle işbirliği yaptığını öğrenir ve adamlarını Yavuz’un peşine takar. Yavuz, dört bir yandan sıkışmıştır artık.