27 Aralık 2020 Pazar 12:57 - Güncelleme: 27 Aralık 2020 Pazar 12:57

Sadakatsiz 12. yeni bölüm fragmanında Asya'nın saldırıya uğramasından sonra Turgay ona destek olmaya gelir. Volkan ise Turgay'ın o evde kalacak olması düşüncesiyle çılgına dönüyor. Asya'nın kapısının önünde arabada sabahlayan Volkan'ın sıradaki hamlesi ne olacak? Derin, Volkan'ın eve gelmemesine ne tepki verecek? İşte Sadakatsiz 12. bölüm fragmanı..

SADAKATSİZ 12. BÖLÜM FRAGMANI

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Asya'nın evine olay inceleme geliyor. Turgay ise Asya'ya destek olmak için onu yalnız bırakmıyor.

Volkan ise Turgay'ın o evde kalacak olması düşüncesiyle çılgına dönüyor. Asya'nın kapısının önünde arabada sabahlayan Volkan'ın sıradaki hamlesi ne olacak? Derin, Volkan'ın eve gelmemesine ne tepki verecek?

Başrollerini Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen'in paylaştığı Sadakatsiz 12. bölümüyle 30 Aralık Çarşamba akşamı Kanal D'de yayınlanacak.

Sadakatsiz 11. bölüm izle!

Asya yaşadığı güçlükleri bir bir aşmaya kararlı olsa da kendisini bekleyen son tehlikeden habersizdir.

Evine yapılan saldırı Asya’yı huzursuz etse de Volkan’ın hayatlarına karışmasına izin vermemeye kararlıdır.

Volkan’ın attığı adımlar çevresi tarafından sorgulanırken, Gönül’ün bu soğuk savaşta yeni bir planı vardır.

Asya, Volkan'ın kendine karşı kötü bir şey yapmayı planladığının haberini alır. Ancak çok gecikmeden evine giren maskeli biri tarafından saldırıya uğrar.

Asya, Volkan'ın kendine karşı kötü bir şey yapmayı planladığını öğreniyor. Asya'ya gelen "Volkan Bey size kötü zarar vermek için bir şey yapıyormuş" uyarısından sonra evinin bahçesine giren maskeli adam önce güvenlik kamerasını kırıyor sonra eve girerek Asya'ya saldırıyor. Eve giren maskeli adamın kim olduğu henüz bilinmezken izleyiciler Selçuk olabileceği üzerinde durdu.

Öte yandan, çevresindeki gerginlik Ali’yi olumsuz etkiler ve okulda yaşadığı bir problem beklenmedik sonuçlar doğurur. Asya yaşadığı güçlükleri bir bir aşmaya kararlı olsa da kendisini bekleyen son tehlikeden habersizdir.

DERİN, ALİ'Yİ YANINA ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR!

Derin, Ali'yi yanına çekmek için kendini ona sevdirmeye çalışıyor. Annesiyle tartışan Ali, o akşam babasında kalmak istediğini söylüyor. Bu durumu fırsat bilen Derin hemen hazırlıklara başlıyor. Ali'nin en sevdiği yemekleri yaptırıyor ve ona sıcak davranıyor. Böylelikle Ali'nin güven ve sevgisini kazanmaya çalışıyor. Volkan'ın Ali'ye çok değer verdiğini bilen Derin, hayatlarına Ali'yi de dahil ederek Asya'yı ekarte etmek istiyor.

'ASYA İLE VOLKAN'IN BAĞINI KOPAR!'

Gönül, Derin'e Ali konusunda akıl veriyor. Ali yüzünden Volkan ve Asya'nın sürekli bir araya gelmesi, onları rahatsız ediyor. Bu duruma çare arayan Gönül, Derin'e Ali'nin huyuna gitmesini ve kendini ona sevdirmesini söylüyor. Ali'nin, Volkan ve Asya arasındaki tek bağ olduğunu ve bu bağın kopması gerektiğini ima ediyor. Derin, annesinin sözleriyle bakış açısını değiştiriyor ve yeni bir karar alıyor. Gönül, Derin'in gözünü bir kez daha açıyor!

VOLKAN, TURGAY'I TAKİBE ALIYOR

Turgay'ın sürekli Asya'nın etrafında olması, Volkan'ın dikkatini çekiyor. Bu adamdan hoşlanmayan Volkan, şimdi de hedefine onu alıyor. Selçuk'u onun peşine takan Volkan, Turgay'ın geçmişini araştırmaya başlıyor ve onu takip ettiriyor. Turgay'ın önceden bir evlilik yaptığını ve çocuğu olduğunu öğreniyor. Henüz ona karşı kuvvetli bir koz yakalayamayan Volkan, onunla uğraşmaktan da geri durmuyor.

ASYA'NIN ÇIĞLIĞINA BAHAR KOŞUYOR!

Eve geldiğinde kapının önünde bulduğu not Asya'yı bir kez daha tedirgin eder. Asya, bunu Volkan'ın yaptırdığından şüphe eder. Özellikle hastanedeki yardımcısının uyarısı bu şüpheyi güçlendirir. Bu olayın üzerinden çok zaman geçmeden ise Asya'nın evine yüzü maskeli biri girer ve Asya'ya saldırır. Asya'nın çığlıklarını duyan Bahar, soluğu onun yanında alıyor ve gördüğü manzara karşısında şoke oluyor.

Sadakatsiz son bölümde vakıf yemeğinde beklediği ilgili göremeyen Derin'in gözünü hırs büyüyor. Ortamdakilerin Derin'i kabullenmesi için çeşitli yollar denese de bunda başarılı olamaz. Gece boyunca sinirden deliye dönen Derin, evde olanları Volkan'a anlatıyor. Bundan sonra herkesin onu tanıması gerektiğini ve adından söz ettireceğini söylüyor. Derin'i gözünü bürüyen bu hırs Volkan'ın hoşuna gidiyor.

"Hayatımda olmadığın için şükrediyorum"

Volkan, Asya'nın çalıştığı hastaneye bu defa Derin'le geliyor. Asya'nın sürekli etrafında olan Volkan, bir kez daha bozguna uğruyor. Asya, onu gördüğünde demediğini bırakmıyor. Volkan'ın böyle davrandığını gördükçe ondan nasıl uzaklaştığını ve hayatında olmadığı için şükrettiğini söylüyor. Bu sözleri duyan Volkan bozuluyor. Asya'ya buraya ait olmadığını ve Tekirdağ'ın kendi memleketi olduğunu söylüyor. Peki Asya, Volkan'ın bu baskıları karşısında ne yapacak?

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

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