25 Aralık 2020 Cuma 13:07 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 13:07

Star Tv'de yayınlanan yeni dizi Sol Yanım 5. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Başrollerinde; Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Taner Rumeli gibi önemli isimlerin yer aldığı Sol Yanım 5. bölümde; Serra ve Selim’in ilişkisini hazmedemeyen Biricik, Serra’yı Selim konusunda uyarır. Serra ve Selim aşkı uzun soluklu olabilecek mi? İşte kaçıranlar için Sol Yanım 5. bölüm izleme sayfası. Sol Yanım 5. bölüm tek parça Star Tv!

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği “Sol Yanım”ın yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu Melis Civelek kaleme alıyor.

SOL YANIM 5. BÖLÜM İZLE STAR TV

Sol yanım 5. bölümde; Serra ve Selim aşkı uzun soluklu olabilecek mi? Biricik, ikilinin mutluluğuna izin verecek mi? Burak’ın başına bela açan Barbar, Selim’e nasıl tepki gösterecek? Asena ve İhsan’ın evliliği tehlikede mi? Biricik, Asena’nın hayatına darbe vuracak mı?

Selim ve Serra’nın sürpriz ilişkisi okulun gündemini meşgul ederken; çiçeği burnunda aşıklar şehirde romantik anlar geçirir. Serra, duygularını ilk defa itiraf ederken; aşk sarhoşluğuna kapılan Selim ise öfkesinden arınmış ve etrafına neşe saçmaktadır. Serra ve Selim’in ilişkisini hazmedemeyen Biricik, Serra’yı Selim konusunda uyarır.

Sol yanım 5. bölümde Barbar, Serra’nın sevgilisini görmek için okula kadar gelir. Nazlım ise Kuzey Üniversitesi’nde yeni görevine başlar. Okulda sular durulmazken; Kutlusay Malikanesi’nde de işler karışır. Asena, İhsan’ın konuştuğu gizemli kişiyi bulmak için harekete geçer. İhsan ve Selim arasındaysa yeni bir tartışma baş gösterir. Biricik, Serra ile konuşmasından sonuç alamayınca ikinci planını devreye sokar.

SOL YANIM ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Burak’ın korkunç kazasından sonra okuldaki herkes Serra’yı suçlamaya başlar. Serra suçlamalardan nasıl kurtulacak? Eda, işi Serra’ya tokat atmaya kadar götürürken; bu kez Selim dahi Serra’yı savunamaz. Burak’ın kazasına sebep olan aracın peşine düşülürken; Barbar korkuya kapılır.

Asena’nın doğum gününün organizasyonunu Serra’nın çalıştığı otel üstlenince, Serra mecburen ilk kez Kutlusay Malikanesine girer. Partinin ardından temizlik yapan Serra’yı evde gören Onur çok şaşırır.

Biricik, Serra ile ilgili gerçeği öğrenince bunu koz olarak kullanır. İhsan’ın oğlu Selim’e sürekli örnek gösterdiği Mert Tekin, okula konferans vermeye gelince kendisiyle ilgilenme görevi Serra’ya verilir. Serra’yı Mert Tekin’le birlikte gören Selim, duygularının farkına varır ve ikisinin yaşadığı tartışma sürpriz biçimde sonuçlanır!

SOL YANIM OYUNCULARI

Genç yıldızları usta isimlerle buluşturan zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ‘Sol Yanım’, tesadüfler ile büyüyen bir aşkın ve geçmişten geleceğe taşınan başka sevdaların hikayesini anlatacak. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği dizinin senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. ‘Sol Yanım’da başrolleri; Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli paylaşıyor.

SOL YANIM KONUSU

‘Sol Yanım’; genç aşıklar Serra ve Selim’in hikayesi çevresinde gelişen sırlar ve entrikalarla dolu sürükleyici bir hikayeyi ekrana taşıyacak. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ‘Sol Yanım’, tesadüfler ile büyüyen bir aşkın ve geçmişten geleceğe taşınan başka sevdaların hikayesini konu alıyor.

Sefirin Kızı 34. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Menekşe tutuklanıyor...

Mucize Doktor 43. son bölüm tek parça!

Alev Alev 8. bölüm Puhu Tv!

Bir Zamanlar Çukurova 78. son bölüm izle!

24 Aralık 2020 Reyting sonuçları açıklandı! Perşembe reyting sıralamasında kim birinci oldu?