25 Aralık 2020 Cuma 10:46 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 10:46

Sefirin Kızı 34. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Her hafta Pazartesi akşamı Star Tv'de yayınlanan Sefirin kızı dizisinin haftaya yayınlanacak olan yeni bölümünden ilk fragman ekrana geldi. Sefirin Kızı 34. Bölüm Fragmanında; Menekşe, Akın'ın cesedinin yerini ihbar ediyor. Sancar ise telefon edip yakınlarına o evden çıkmalarını söylüyor. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Sefirin Kızı 34. Bölüm Fragmanı

SEFİRİN KIZI 34. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Sefirin Kızı 34. Bölüm Fragmanında bir ceset görülüyor. Olay yerine gelen polis ise Menekşe'yi tutukluyor... Menekşe kimi öldürdü?





Nare, Sancar'dan Gediz ile aralarındaki düşmanlığa ara vermelerini istiyor. Sancar ise Gediz'e can borcu olduğunu söylüyor.

Sefirin kızı 34. yeni bölümüyle 28 Aralık 2020 Pazartesi akşamı Star Tv ekranlarında olacak.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sefirin kızı son bölümde Gediz, Menekşe’yi yalan söylemenin cezası olarak memleketinden kovdu. Menekşe, Gediz'e yalan söylemenin bedelini ağır ödeyecektir. Öte yandan Sancar, Ceylan'a da sahip çıkar.

Melek’in bebekliğini göremeyen Sancar’ın umutlarını bağladığı bebek, onun hiç haberi olmadan, yasını bile tutamadan yitip gitmiştir.

Sancar, bu gerçekle başetmekte çok zorlanır ama yaşadığı boşluktan onu çıkaran yine Melek olur. Melek ve Nare bütün sevgileriyle Sancar’ı sararlar.

Nare, dost bildiği Sahra’nın Akın’ın kardeşi çıkmasıyla çok sarsılır ama her zamanki gibi kendisini bir kenara koyarak, ayrılmalarına rağmen Sancar’ın derdiyle hemhal olur.

Sancar, Menekşe’ye ve Sahra’ya cezalarını keser ve Kahraman’la karşı karşıya kalır. Ancak bu sefer Kahraman’ın ona keseceği bir ceza vardır; sadıçların altından kalkamayacakları bir ceza…

Gediz ise, bir yandan Sancar’a yaptıklarının pişmanlığını yaşarken bir yandan da kendisini yine onun karşısında bulur. Çünkü Sancar Sahra’ya, Sahra’nın dayanamayacağı bir ceza vermiştir!

Gediz, bu karanlık günlerinde tutunduğu Sahra’yı kurtarmak için canını dişine takar ama sonunda çok büyük bir seçim yapmak zorunda kalır. Sancar'ın canını kurtarır.

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