23 Aralık 2020 Çarşamba 20:51 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 20:51

Kuruluş Osman 39. bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Kuruluş Osman 39.bölümde; Ertuğrul Bey, son kez yerine gelecek kişiyi tayin etmek için Ak sakallılara gider. İstişare sonucu Obanın yeni beyini tayin eder. Ertuğrul Bey'in ölümü Kayı halkını yasa boğar. Savcı Bey, beylik için nasıl bir hamle yapacak? Dündar Bey, beylik için adının geçmeyişi üzerine Hazal Hatun'la birlikte nası bir plan kuracak? İşte Kuruluş Osman 39. bölüm izleyemeyenler için Kuruluş Osman son bölüm tek parça full izleme linki.

Kuruluş Osman 39. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Targun Hatun, Nikola'nın Kayı beylerini zehirlemesi için yaptığı planı Osman Bey'e anlatır. Osman Bey, bunun üzerine Nikola'ya karşı zekice bir oyun kurar. Kuruluş Osman 39. bölüm izleyemeyenler için Kuruluş Osman son bölüm tek parça ve yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor.

KURULUŞ OSMAN 39. BÖLÜM FULL İZLE

Kuruluş Osman 39.bölümde; Hasta yatağından kalkarak herkesi şaşırtan Ertuğrul Bey, topladığı toyla Osman Bey ve Savcı Bey arasındaki çatışmaya son verirken; kendisinden sonra kimin bey olacağına karar vermek üzere Aksakallılar'la bir araya gelir.

Targun Hatun, Nikola'nın Kayı beylerini zehirlemesi için yaptığı planı Osman Bey'e anlatırken; Osman Bey, Nikola'ya karşı zekice bir oyun kurar.

Vasiyetini hazırlayan Ertuğrul Bey'in ölümü Kayı Obası'nda büyük bir acıya sebep olur. Kayı Obası beyini gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlarken; yeni beyin kim olacağı sorusu herkesin aklındadır. Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak?

Kuruluş Osman 39. bölümde Ertuğrul Bey'in ölümü uçtaki dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Nikola'ya karşı kurduğu oyunda başarılı olabilecek mi?

Savcı Bey, beylik için nasıl bir hamle yapacak? Dündar Bey, beylik için adının geçmeyişi üzerine Hazal Hatun'la birlikte nası bir plan kuracak?

Vasiyetini hazırlayan Ertuğrul Bey'in ölümü Kayı Obası'nda büyük bir acıya sebep olur. Kayı Obası beyini gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlar

KURULUŞ OSMAN 40. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman'ın haftaya Çarşamba ekrana gelecek olan 40. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

KURULUŞ OSMAN 40. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yönetmenlik koltuğunda Fethi Bayram ve Ahmet Yılmaz'ın oturduğu, Diriliş Ertuğrul yapımı sayesinde yakından tanınarak adından söz ettiren ve Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığında yer aldığı, Bozdağ Film farkıyla ekrana gelen Kuruluş Osman 40. yeni bölümüyle 30 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'da yayınlanacak.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey'in yokluğunda Dündar Bey ve Savcı Bey'in girişimleri ile Kayı Obası'nda yeni bey seçimi için Toy toplanmasına karar verilir.

Kulucahisar Kalesi'ni kaybetmenin acısıyla Geyhatu'ya giderek kendisine tuzak kuranın Yavlak Arslan olduğunu açıklayan Nikola, Targun Hatun'u ise Kayı beylerinin yemeğini zehirlemesi için görevlendirir.

Osman Bey, Moğol tehdidine karşı Geyhatu'yla yüzleşmek zorunda kalırken, Ertuğrul Bey'den gelen haber obada bomba etkisi yaratır.