23 Aralık 2020 Çarşamba 12:45 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 12:45

FOX TV ekranlarında yayınlanan Baraj 19. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Baraj 19. bölümde; Nehir, Bahar ve Nazım evliliğine hiç alışamayacak. Bahar'ın yakarışı ise Nehir'in gerçekleri görmesini sağlar. Hakan ve Bahar arasında ise çok sert bir kavga yaşanır. Hakan, Bahar’ın Nazım’dan vazgeçmesini ister. Bu tartışmayı izleyen Nehir büyük bir sırrı öğrenecektir. Baraj 19. bölüm izleme sayfası haberimizde yer alıyor. Baraj 19. bölüm full izle!

Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı filmin uyarlaması olan Baraj dizisi her hafta Salı akşamı FOX Tv'de yayınlanıyor.

BARAJ 19. BÖLÜM İZLE

Nazım ve Bahar’ın evlilik kararını açıklaması herkes üzerinde şok etkisi yaratır. Bu haberden en çok etkilenen ise Nehir’dir. Nazım’ın Bahar’a yakınlaşmasını intikam duygusuyla yaptığına inanan Hakan, Nazım’la yüzleşir. Aralarında tansiyonun giderek yükseleceği bir savaş başlamak üzeredir.

Tarık, Zahra ve İbrahim, Meryem’in ani dönüşünden rahatsız olurlar. Meryem abisinin yeniden açılan cinayet dosyasının peşinden gidecektir. İstanbul’a bu yüzden gelmiştir. Bu istek üçlüyü korkutur. Meryem’i geri döndürmek ve Nazım’a açık vermemek adına atacakları her hamle onları birbirine düşürecektir.

Hakan ve Bahar arasında çok sert bir kavga yaşanır. Hakan, Bahar’ın Nazım’dan vazgeçmesini ister. Bu tartışmayı izleyen Nehir büyük bir sırrı öğrenecektir.

Baraj yeni bölümüyle Salı 20.00'de FOX'ta!

BARAJ KONUSU

"Nazım’ın (Feyyaz Duman),internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor.

Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir’in fotoğrafını göndermesiyle değişir.

Nehir’in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul’un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir.

Nehir’in fotoğraftaki Tarık’ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır"