23 Aralık 2020 Çarşamba 10:43 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 10:43

Masumlar Apartmanı 15. bölüm izleyenlere yine hüzün dolu anlar yaşattı. Yayınlanan son bölüme; Safiye'nin yaşadığı psikolojik değişim damga vurdu. Masumlar Apartmanı 15. bölümde; Safiye, yaşadığı şokun ardından kendisinden beklenmeyecek davranışlar sergilemeye başlar. Bu durum bütün ailenin endişelenmesine neden olur. Öte yandan İnci'nin babası yoğun bakımdadır. Masumlar Apartmanı 15. bölümü full izlemek için haberimizdeki bağlantılara tıklayınız.

MASUMLAR APARTMANI 15. BÖLÜM İZLE (TRT1)

MASUMLAR APARTMANI 15. BÖLÜM İZLE (YOUTUBE)

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, 15. yeni bölümüyle 22 Aralık Salı akşamı TRT 1'de ekrana geldi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Safiye'nin yaşadığı değişim damga vurdu.

MASUMLAR APARTMANI 15. BÖLÜM ÖZETİ

Masumlar Apartmanı 15. bölümde; Safiye, yaşadığı şokun ardından kendisinden beklenmeyecek davranışlar sergilemeye başlar. Bu durum evdekilerin de endişelenmesine sebep olur. Safiye’nin bu hale Naci yüzünden geldiğini düşünen Han, sorunu kökten çözmek için bir adım atar. Ancak bu adım kendisiyle yüzleşmesini gerektirecek bir gerçeği oraya çıkarır.

Bu sırada Haluk’tan gelen bir haber Ege’yi derinden sarsar. İnci’nin katı tavrı, iki kardeşin arasındaki iplerin gerilmesine neden olur.

Masumlar Apartmanı 15. bölümde; Gülben, ablasıyla Naci arasındaki gizemi çözmeye kararlıdır. Safiye ve Naci’yi bir araya getirmek için bir plan yapar ve bu plana hiç beklenmedik birini de dahil eder. Naci ise Safiye’nin onu istemediğine artık emindir. Umutları tükenir ve bir karar alır. Ancak beklenmedik bir işaret işin rengini değiştirir.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Masumlar Apartmanı son bölümde; Han, Naci’nin kendisiyle ilgili geçmişten bir sırrı bildiğini öğrenir. Bu, Naci’ye daha da bilenmesine neden olur.

Esat’tan tamamen vazgeçen Gülben ise yeni bir heyecana kucak açar. Gülben bu kez hayatını kurtaran Naci hocaya karşı bir şeyler hissetmeye meyillidir.

İnci, Memduh’un taksi şoförlüğü yaptığını öğrendikten sonra radikal bir karar alır ama kimseye söylemez. İnci’nin kendisinden bir şeyler sakladığını fark eden Han onu takip eder ve gördüklerini yanlış anlar. İnci'nin arabasını satacağı kişinin sormadan yakasını tutan Han, bu yaptığıyla öfkesini kontrol edemediğini bir kez daha ortaya koyar.

Çöp evin yanmasıyla ortaya çıkan başka bir sır ise Safiye’yi allak bullak eder. Annesinin kendisinden sakladığı mektupları bulan Safiye, ölmüş annesinin korkusundan mektupları okumadan yırtar. Üstüne Naci hakkında öğrendiği bir gerçek Safiye’ye yıllardır sakındığı bir adım attırır.

Safiye Naci'ye hesap sorarken farkında olmadan sokağa çıkar. Yıllar sonra ilk defa apartmandan dışarı çıkan Safiye, kendini kaybeder. Onun bu halini gören Naci ise hem üzüntü hem de şaşkınlık içerisinde Safiye'yi rahatlatmaya çalışır.

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