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Medya

22 Aralık 2020 Reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sıralamasında kim birinci oldu?

22 Aralık Salı akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye, Masumlar Apartmanı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Baraj, Hekimoğlu ve Akrep dizilerinin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Reytingler TİAK (Televizyon izleme araştırmaları kurumu) tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Salı akşamı reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? İşte 22 Aralık 2020 reyting sonuçları…

23 Aralık 2020 Çarşamba 09:36 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 09:36
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Reyting sonuçlarına göre dün en çok izlenen televizyon programı belli oldu. Salı TRT 1'de Masumlar Apartmanı, ATV'de EDHO, Fox Tv'de Baraj, Kanal D'de Hekimoğlu, Star Tv'de Akrep ve Tv8'de Masterchef yayınlandı. Bu yapımlardan hangisinin daha fazla izlendiği reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Reyting sıralaması; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki, Salı reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? 22 Aralık 2020 Reyting sonuçları

Salı günü TRT 1'de Masumlar Apartmanı, ATV'de EDHO, Fox Tv'de Baraj, Kanal D'de Hekimoğlu ve Star Tv'nin yeni dizisi Akrep, izleyenleri ile buluştu. Öte yandan Tv8 ekranlarında ise Masterchef Türkiye’de lezzet yarışı ekranlara konuk oldu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

22 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Aralık tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 22 Aralık 2020 reyting sonuçları, dün akşam yayınlanan programların izlenme oranlarına göre açıklanıyor.

İşte geçen hafta Salı reyting sonuçları

Total'de birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada ise Esra Erol'da yer aldı.

AB'de birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 BARAJ FOX

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 HAVA DURUMU ATV

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

10 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

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