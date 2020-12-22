22 Aralık 2020 Salı 10:27 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 10:27

Sefirin Kızı 33. bölümüyle Star Tv ekranlarında izleyici ile buluştu. Sefirin Kızı Son bölümde; Gediz, bir yandan Sancar’a yaptıklarının pişmanlığını yaşarken bir yandan da kendisini yine onun karşısında bulur. Gediz, bu karanlık günlerinde tutunduğu Sahra’yı kurtarmak için canını dişine takar ama sonunda çok büyük bir seçim yapmak zorunda kalır. Sancar’ın canı mı, Sahra’nın canı mı? Sefirin Kızı 33.bölüm full izleme linki kaçıranlar için haberimizde yer alıyor. Sefirin Kızı 33. bölüm full izle! Sefirin Kızı 33.bölüm full izle Puhu Tv!

Sefirin Kızı 33. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Sefirin Kızı son bölümüyle pazartesi akşamı ekrana geldi. Sefirin Kızı 33. bölümde; Gediz, Menekşe’yi yalan söylemenin cezası olarak memleketinden kovdu. Menekşe, Gediz'e yalan söylemenin bedelini ağır ödeyecektir. Öte yandan Sancar, Ceylan'a da sahip çıkar.

SEFİRİN KIZI 33.BÖLÜM FULL İZLE STAR TV

SEFİRİN KIZI 33. BÖLÜM İZLE PUHU TV

Sefirin kızı 33. bölümde; Melek’in bebekliğini göremeyen Sancar’ın umutlarını bağladığı bebek, onun hiç haberi olmadan, yasını bile tutamadan yitip gitmiştir.

Sancar, bu gerçekle başetmekte çok zorlanır ama yaşadığı boşluktan onu çıkaran yine Melek olur. Melek ve Nare bütün sevgileriyle Sancar’ı sararlar.

Nare, dost bildiği Sahra’nın Akın’ın kardeşi çıkmasıyla çok sarsılır ama her zamanki gibi kendisini bir kenara koyarak, ayrılmalarına rağmen Sancar’ın derdiyle hemhal olur.

Sancar, Menekşe’ye ve Sahra’ya cezalarını keser ve Kahraman’la karşı karşıya kalır. Ancak bu sefer Kahraman’ın ona keseceği bir ceza vardır; sadıçların altından kalkamayacakları bir ceza…

Gediz ise, bir yandan Sancar’a yaptıklarının pişmanlığını yaşarken bir yandan da kendisini yine onun karşısında bulur. Çünkü Sancar Sahra’ya, Sahra’nın dayanamayacağı bir ceza vermiştir!

Gediz, bu karanlık günlerinde tutunduğu Sahra’yı kurtarmak için canını dişine takar ama sonunda çok büyük bir seçim yapmak zorunda kalır. Sancar’ın canı mı, Sahra’nın canı mı?

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Sefirin Kızı son bölümde; Nare ve Sancar ayrılırlar ama ikisi de kendi yaralarını sarmaya değil, birbirlerini korumaya koyulurlar.

Nare, çemberi giderek daraltan Kahraman’dan Sancar’ı korumak için Gediz’le işbirliği yapar. Sancar için babasına yalvarmaya bile razı olur.

21 Aralık 2020 Reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sıralamasında kim birinci oldu? Sancar ise hem Nare’yi belalardan korumaya çalışır, hem de ailesi ve Melek onu suçlamasın diye uğraşır. Nare’yi uzaktan takip ederken iyice sıkışan Gediz’e, Gediz’in peşindeyken Sahra’ya ulaşır. Sahra’dan şüphelenir ve bu sayede de Menekşe’nin oyununa ulaşır. Sancar gerçekle yüzleşir: bir oğlu olmayacaktır…

Her şey domino taşları gibi yıkılır ve bütün oyunlar açığa çıkarken, galibiyet tek bir kişinin olacak gibi görünmektedir; Kahraman’ın.

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