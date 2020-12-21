21 Aralık 2020 Pazartesi 20:50 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 20:50

Çukur 108. bölüm Pazartesi akşamı Show Tv ekranlarında yayınlandı. Çukur 108. bölüm izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Çukur son bölümde; Cengiz Erdenet’i bitirmeye bir adım daha yaklaşan Yamaç, Kulkan’ın hiç beklenmeyen hamlesiyle bir kez daha çok zor bir tercihle karşı karşıya kalacak. Çukur 4. Sezon 16. Bölümünde; Nedim’in Koçovalılar’dan sürpriz bir isteği olacak. Çukur 108. bölüm full izle Puhu Tv!

Çukur 108. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Koçovalılar ve Erdenetler arasındaki savaşa yeni katılan Kulkan, Çukur'un karşısına hiç beklemedikleri yerlerde çıkacak. Çukur 108. son bölümü izlemek isteyenler aşağıdaki Show Tv, Puhu Tv linkleri üzerinden ulaşabilirler.

ÇUKUR 108. BÖLÜM İZLE (PUHU TV)

Çukur son bölüme (Çukur 4. Sezon 16. bölüm); Kulkan'ın Yamaç'ı bıraktığı durum damga vurdu. Koçovalılar, Çukur'a düşen ateşin intikamını alırken hiç ummadıkları bir sürprizle karşılaşacaklar...

ÇUKUR 108. BÖLÜM İZLE (SHOW TV)

Çukur 108. bölümde; Koçovalılar ve Erdenetler arasındaki savaşa yeni katılan Kulkan, Çukur'un karşısına hiç beklemedikleri yerlerde çıkarken bir yandan da Nehir ve Efsun’u rehin tutmaya devam edecek.

Güçlerini birleştiren Nehir ve Efsun Erdenetler’in elinden kurtulmak için harekete geçecek.

Çukur 108. bölümde; Bir süredir Çukur’u uzaktan takip eden Nedim’in Koçovalılar’dan sürpriz bir isteği olacak.

Cengiz Erdenet’i bitirmeye bir adım daha yaklaşan Yamaç, Kulkan’ın hiç beklenmeyen hamlesiyle bir kez daha çok zor bir tercihle karşı karşıya kalacak.

Çukur yeni bölümüyle Pazartesi akşamı 20.00'de Show TV'de!

ÇUKUR BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur son bölümde; Yamaç’ın Cengiz’in fabrikalarını patlatması intikam için atacağı adımların ilki olacak.

Yamaç, Cengiz Erdenet'in yolunu kesti. Çukurlu gençler arabanın tekerlerini patlatırken Yamaç bu sefer kaç tane ilaç fabrikasının olduğunu sordu. Panikle arabadan çıkan Cengiz bindiği taksiyi sürenin Cumali'nin ta kendisi olduğundan habersizdi.

Yamaç, Cengiz Erdenet'i kaçırır. Yamaç, kaçırdığı Cengiz Erdenet'i kuş uçmaz kervan geçmez bir yere bıraktı. Çağatay'ın yerini öğrenmeye çalışan Yamaç, Cengiz'in ayakkabılarını ve ceketini aldıktan sonra yanından ayrıldı.

Cumali uzun çabalardan sonra Selim'in nasıl öldürüldüğüne dair ilk ipucunu buldu. Selim ile Cemil'in tanıştığı gazinoya giden Cumali, burada Cemil ile karşılaştı. Cemil, Selim'in öldürülmesinde hiç suçu yokmuş gibi rol yaptı.

Cemil, Cumali'yi Çağatay Erdenet'in olduğunu öne sürdüğü depoya getirdi. Cemil Cumali'ye arkasından silah doğrultsa da bunu tahmin eden Cumali önceden önlemini almıştı. Akın da kendi silahını Cemil'in başına dayadı.

Yamaç'ı takip ettiren Kulkan, Yamaç'ın evden ayrılmasından sonra harekete geçti. Kulkan başına bir poşet geçirerek kaçırdığı Nehir'i Erdenetler'in yalısına getirdi. Nehir'in de Yamaç'tan hamile olduğunu öğrenen Cengiz'in keyfi yerine gelirken, Nehir ve Efsun birbirlerini teselli ettiler.

Cengiz Erdenet fabrika müdürlerini yataktan kaldırtarak yanına getirtti. Cengiz Erdenet'in öfkesi yüzünden okunurken toplantı sonrasında konuştuğu Efsun'a da Yamaçla olan ilişkisi nedeniyle yüklendi.

Efsun’un Erdenetler'in elinde olduğundan habersiz Yamaç, Nehir’in güvenliğini sağlamaya çalışacak.

Koçovalılar'ın Selim’in intikamını almak için yapacakları ilk saldırı nefesleri kesti.

Yamaç, Cengiz ile işi bittikten sonra eve döndü. Sultan Hanım, Selim'in son anlarını Yamaç'a sordu. Ana oğul, Selim ve İdris'i yad ettiler.

Uzun süredir Erdenetler ve Koçovalılar arasındaki savaşı uzaktan izleyen Kulkan harekete geçme fırsatı bulur