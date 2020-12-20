20 Aralık 2020 Pazar 20:46 - Güncelleme: 20 Aralık 2020 Pazar 20:46

FOX Tv'nin yeni dizisi Kefaret 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her bölümüyle izlenme rekorları kıran dizi, Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanmıştır. Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur'un paylaştığı Kefaret 5. bölümde; Sude ile ilgili DNA raporunun gelmesiyle Zeynep’in hayatı bütünüyle değişir. Sinan, Elif’in kaçırılması ile ilgili sürpriz bilgilere ulaşır. Kefaret 5. bölüm full izlemek için haberimizdeki linke tıklayınız.

KEFARET 5. BÖLÜM FULL İZLE

Kefaret 5. bölümde; Münevver’in Ahmet’e attığı mesajı fark ederek ortadan yok olan Zeynep ve Sinan yerine Ahmet’in öfkesi Münü’ye patlar.

Melisa’nın babasına yakalanan Can’ın başı derttedir. Bu sırada evlenmeye zorlanmak için Meltem’in sahte akrabaları tarafından kaçırılan Ahmet’in hayatı tehlikededir.

Sude ile ilgili DNA raporunun gelmesiyle Zeynep’in hayatı bütünüyle değişir. Sinan, Elif’in kaçırılması ile ilgili sürpriz bilgilere ulaşır.

Kefaret yeni bölümüyle Pazar 20.00'de FOX'ta!

KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep’in gözaltına alınması sonrası Sude ile baş edemeyen Sinan ablasını yardıma çağırır. Ancak bunun çok kötü bir fikir olduğunu anlaması uzun sürmeyecek, Münevver, Sude’nin psikolojisini alt üst edecektir.

Ahmet, Zeynep’i emniyetten çıkartır ve karşılığında eski evlerinde baş başa bir zaman geçirmelerini ister. Böylece ilişkilerini onarmak için bir şansları olacaktır. Zeynep’in bunu reddetmesi Ahmet’i çileden çıkartacak ve Zeynep için kâbus gibi bir gece başlayacaktır.

Münevver ise yakınlaşmaya başlayan Sinan ve Zeynep’i ayırmak için zaten çok sarsılmış olan küçük Sude’yi daha da üzecek hazırlıklar içindedir.

KEFARET KONUSU

Zeynep, 5 yıldır aradığı kızını hiç beklemediği bir anda karşısında bulmanın şokunu yaşarken, Ahmet’in dağılmış ailesini bir araya getirme çabaları Meltem’in verdiği büyük bir haberle suya düşer. Ölüm döşeğinde olan Sabri suçunu itiraf eder ancak Sude’nin ruh sağlığı için birkaç yıl daha kaçırıldığını asla bilmemesi gerekmektedir. Sabri, arkasında dudak uçuklatan bir servet ve kimsesiz bir çocuk bırakırken, Sinan ve Zeynep, Sude’ye durumu nasıl açıklayacaklarını bilemez haldedir. Sinan’ı ise çok daha büyük bir sorun beklemektedir.