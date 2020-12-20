20 Aralık 2020 Pazar 20:45 - Güncelleme: 20 Aralık 2020 Pazar 20:45

Maria ile Mustafa 16. bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Maria ile Mustafa 16. bölümde; Görkem ve annesinin Candemirlerden aldığı intikam henüz bitmemiştir. Kudret'in kalp krizi geçirmesi ve oğullarının nezarette olması bütün aileyi perişan eder. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. İşte Maria ile Mustafa 16. bölüm full izleme linki ve yeni bölüm fragmanı.

MARİA İLE MUSTAFA 16. BÖLÜM İZLE

Maria ile Mustafa 16. bölümde; Görkem'den Maria'ya tehdit....

Maria ile Mustafa Son bölümün ardından Maria ile Mustafa 17. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

MARİA İLE MUSTAFA 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

MARİA İLE MUSTAFA 16. BÖLÜM ÖZETİ

Maria ile Mustafa 16. bölümde; Görkem'in kumpası neticesinde Candemirlerin şirketine ait tırlarda uyuşturucu bulunmuş, Candemir erkekleri gözaltına alınmıştır.

Bu kumpastan kurtulmaya çalışan Candemir Ailesi, hiç beklemediği kötü bir sürprizle karşılaşır.

İtibarı zedelendiği için bu acıyla kalp krizi geçiren Kudret, hastaneden sağ salim çıkabilecek midir?

Mustafa, Görkem'den şüphelenmeye başlamış, iz sürmektedir. Tam Görkem'e ulaşacakken Görkem'in yeni planı ne olacaktır?

Maria, Görkem'i Nesrin'le beraber görür ve şüphelenmeye başlar. Ancak bu tanıklığın bedeli ağır olacaktır.

MARİA İLE MUSTAFA'DA ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mustafa ve Maria yaralarını birlikte sarmış, yeni bir başlangıç yapmışlarken, Görkem geçmişin intikamını almak üzere çıkagelmiştir.

Öte yandan; İclal, Şahin'in evden ayrılmış olmasının acısını çekerken, Şahin, Çiçek'in şimdiye dek hiç görmediği bir yüzüyle karşılaşır. Çiçek'in yolu ise hiç ummadığı bir kişiyle kesişir. Bu rastlantı Çiçek'i yeni bir serüvene sürükler Kendine yeni bir hayat kurmayı planlayan Gonca'nın tüm hayalleri kötü sürprizle alt üst olur.

Nadire, Nihat'a aşık olsa da, kocasının katilinin Nihat'ın kardeşi Galip olması aklından bir türlü çıkmamaktadır. Galip'in, zor günlerinde Nihat'ın yanında olmak istemesi, Nadire'yi Nihat'tan uzaklaştıracaktır.

İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Görkem, artık daha fazla beklemeyecektir. Bütün aileyi alt üst edecek bir eylem planı yapar.