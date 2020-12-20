20 Aralık 2020 Pazar 23:49 - Güncelleme: 20 Aralık 2020 Pazar 23:49

Menajerimi ara 17. bölüm izleyicisiyle buluştu. Menajerimi ara 17. bölümde; Feris, Dicle'den özür diler. Öte yandan Dicle, Barış'a karşı yeni duygular keşfeder. Leyla'nın ajansa sürpriz ziyareti ise Dicle'yi çok zor durumda bırakır. Menajerimi Ara 18. bölüm fragmanı da ekranlara geldi. Menajerimi ara son bölüm full izleme Puhu Tv sayfası ve Star Tv linkleri haberimizde yer alıyor. Menajerimi Ara 17. bölüm izle Puhu Tv!

MENAJERİMİ ARA 17. BÖLÜM FULL İZLE PUHU TV

MENAJERİM ARA 17. BÖLÜM ÖZETİ

Menajerimi Ara 17. bölümde; Mayda’nın sürpriz isteği Ego Ajans menajerlerini zor durumda bırakır. Feris’in yapacağı hamleler her şeyi daha da karmaşıklaştırır.

Çınar, oyuncusunu magazincilerin dilinden kurtarmak için çeşitli yollar ararken bir yandan iş ve aşk arasında bir seçim yapmak zorundadır.

Barış ve Dicle arasında başlayan oyun iki taraf için de büyük gelişmelere sebep olur. Feris’in, Emir ve Dicle ile ilgili aldığı karar ise herkes için yeni bir dönemin başlangıcıdır.

Kıraç ve Serkan arasında geçmişin gizemli sır perdesi aralanırken bu durum Kıraç’ı büyük bir çıkmaza sokar. Mayda’nın Dicle’nin babası ile ilgili öğrendikleri ise merak konusudur.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçmişten gelen bir sebepten dolayı Serkan’la karşı karşıya gelen Kıraç, kendini ünlü bir çiftin ilişki krizinin ortasında bulur. Leyla’nın ajansa sürpriz ziyareti ise Dicle’yi çok zor durumda bırakır.

Annesinin verdiği tavsiyeye uyarak Emir’le buluşan Dicle, kendisiyle ilgili bir sürprizle karşılaşır. Özel hayatı ve iş hayatı giderek karmaşıklaşan Feris ise bunun sonucundan kaçamaz. Serkan, Kıraç’ın içine düştüğü krizden faydalanmak için harekete geçer.

Dicle, Barış’a karşı yeni duygular keşfederken, ikisinin de bir sonraki adımları merak konusu olur.