28 Aralık 2020 Pazartesi 10:41 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 10:41

Kefaret 6. bölümü FOX TV ekranlarında yayınlandı. Her bölümüyle izlenme rekorları kıran dizi, Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanmıştır. Kefaret 6.bölümde Zeynep, Sude'nin kızı olmadığıyla ilgili ipuçları yakalar. Zeynep, Sude'nin kızı olduğu konusunda şüphelenir. Sinan ise bu olayın peşini bırakmaz. Öte yandan Evlenmeye mecbur bırakılan Ahmet, bunun cezasını Meltem’den kat kat çıkartır. İşte kaçıranlar için Kefaret 6. bölüm izleme linki ve son bölümde yaşananlar.

Kefaret 6.bölüm finalinde Zeynep, Sude'yi dadısı Ayşe'ye götürür. kahvaltı sırasında Ayşe hanımın "Sude elime doğdu" demesiyle Zeynep şüphelenir.



KEFARET 6. BÖLÜM FULL İZLE

Kefaret 6. bölümde; Geldiği gece Sude‘yi gören Can böyle bir bilgiyi babasından saklamaya hakkı olmadığını söyleyerek annesiyle tartışır.

Evlenmeye mecbur bırakılan Ahmet kendisine karşı kurduğu komplonun cezasını Meltem’den kat kat çıkartır.

Sinan kaçırılma ile ilgili olarak ele geçirdiği yeni delillerle Sabri’nin kendilerini kandırmış olabileceği sonucuna ulaşır ancak bunu Zeynep’e nasıl söyleyeceğini bilememektedir.

Cansu, aslında Elif'tir. Zeynep’in yaşamı Sabri’den kalan büyük servet sayesinde artık çok başka olacaktır.

Zeynep’in yaşamı Sabri’den kalan büyük servet sayesinde artık çok başka olacaktır.



KEFARET 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kefaret dizisinin yayınlanan son bölümünün ardından 7. yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi.

KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kefaret son bölümde; Münevver’in Ahmet’e attığı mesajı fark ederek ortadan yok olan Zeynep ve Sinan yerine Ahmet’in öfkesi Münü’ye patlar.

Melisa’nın babasına yakalanan Can’ın başı derttedir. Bu sırada evlenmeye zorlanmak için Meltem’in sahte akrabaları tarafından kaçırılan Ahmet’in hayatı tehlikededir.

Sude ile ilgili DNA raporunun gelmesiyle Zeynep’in hayatı bütünüyle değişir. Sinan, Elif’in kaçırılması ile ilgili sürpriz bilgilere ulaşır.

KEFARET KONUSU

Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet (Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde her şeyini kaybetti.

Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi.

Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu.

Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi.

Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar. Bir fazlasıyla!