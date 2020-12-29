29 Aralık 2020 Salı 11:28 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 11:28

Çukur 109. bölümü izleyenlerin karşısına çıktı. Çukur 109. Bölümünde (4.sezon 17. bölüm) Bir yandan Erdenetler ile mücadele ederken diğer yandan mahallede yaşanan sürpriz gelişmelerle ilgilenen Yamaç, Cengiz’i köşeye sıkıştıracak planını devreye sokacak. Çukur 109. son bölümü izlemek için aşağıdaki linklerden Show Tv ve Puhu Tv sayfalarına ulaşabilirsiniz. Çukur 109. bölüm full izle! Çukur 109. son bölüm tek parça

Çukur 109. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Koçovalılar ve Çukur, Efsun ve Nehir’i kurtarmak için harekete geçerken, Yamaç zorlu bir sınav verecek. Çukur 109. son bölümü izlemek isteyenler aşağıdaki Show Tv, Puhu Tv linkleri üzerinden ulaşabilirler.

ÇUKUR 109. BÖLÜM İZLE (PUHU TV)

Çukur son bölüme Yamaç'ın Erdenetlerin parasını çaldığı anlar damga vurdu. Cengiz Erdenet'in en büyük para kasasının bir bankanın duvarına gizli olduğunu öğrenen Yamaç, Cengiz Erdenet maskeleriyle bankayı soydu.

ÇUKUR 109. BÖLÜM İZLE (SHOW TV)

Çukur 4. Sezon 17. Bölümünde (109. Bölüm); Koçovalılar ve Çukur, Efsun ve Nehir’i kurtarmak için harekete geçerken, Yamaç zorlu bir sınav verecek. Nefeslerin tutulduğu bu anlarda neler olduğu merak konusu olacak.

Çukur 109. son bölümde; Aşevinde Karaca'ya yardım eden Yamaç Karaca'dan beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Yamaç'ın kendisini Sultan Hanım'dan neden korumadığını soran Karaca yaşadıklarının ne zaman son bulacağını Yamaç'a sordu.

Cengiz, son yaşadığı olaylardan sonra Kulkan’ın da yardımıyla yeniden ayağa kalkacak. Hiç olmadığı kadar öfke dolan Erdenetler, hız kesmeden yaptıkları hamlelerle bütün Çukur’u büyük bir tehlikenin içine sokacak.

Bir yandan Erdenetler ile mücadele ederken diğer yandan mahallede yaşanan sürpriz gelişmelerle ilgilenen Yamaç, Cengiz’i köşeye sıkıştıracak planını devreye sokacak.

Aksiyon dolu anların sonunda Koçovalılar, Erdenet ailesinden sürpriz bir ismin sonunu getirecek ilk adımı atacak.

Cengiz Erdenet'in en büyük para kasasının bir bankanın duvarına gizli olduğunu öğrenen Yamaç, Cengiz Erdenet maskeleriyle bankayı soydu.

Çukur 109. bölümde; Erdenetler'in paralarını ele geçirdikten sonra sıra hayatına son verilecek Erdenet'in seçimine geldi. Yılbaşı ruhuna uygun olarak "çekiliş" yapmaya karar veren Yamaç, bu zevki ise abisi Cumali'ye bıraktı.

Selami Amca'nın marketinin önüne bırakılan kamyonun içinden Erdenetler'in evinde gizlice çalışan Çukurlular'ın naaşı çıktı. Yamaç Erdenetler'in sonunu getireceğinin yeminini etti.

Hayatını kaybeden Çukurlular'ın intikamını almak isteyen Yamaç Olga'nın defterinde yer alan bütün para kasalarına aynı anda saldırmaya karar verdi.

Çukur'daki su kesintisini fırsat bilen Erdenetler mahalleye içine madde kattıkları su tankerleri ile geldiler. Kulkan su dağıtımında bizzat yer aldı.

Efsun ve Nehir'in kurtarılmasıyla rahat bir nefes alan Yamaç önce Efsun'un sığındığı güvenli eve gitmeye karar verdi.

Yamaç geceyi Efsun'un yanında geçirirken, Nehir kendisini aramayan Yamaç'ın nerede olduğunu sordu. Cumali Yamaç'a ulaşmaya çalışsa, başarılı olamadı. Nehir Yamaç'ın Efsunla birlikte olduğunu anlayınca hayal kırıklığını gizleyemedi.

Yamaç, Efsun'un yanından sonra Nehir'in kaldığı eve gitti. Cumali, Yamaç ile abi kardeş konuşması yaparak artık bir karar vermesi gerektiğini, hem Nehir hem de Efsun'a zarar verdiğini anlattı.

Çukur 4. Sezon 17. Bölümünde (109. Bölüm); Medet, Celasun ve Meke Sarıyer'e Efsun'un olduğu mermerciye giderken; Cumali, Metin ve Aliço Kadıköy'e Nehir'in olduğu tiyatroya gittiler. Hem Nehir hem de Efsun son anda kurtarıldı.

Çukur 109. Bölümde; Çukurlular Kulkan'ın gönderdiği bulmacayı çözmeye çalıştılar. Cumali etraftakileri organize edip İstanbul'u taramak üzere yola çıkarken, paralize olan Yamaç kahvede oturduğu yerde kalakaldı.

Çukur yeni bölümüyle Pazartesi akşamı 20.00'de Show TV'de!

ÇUKUR BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Koçovalılar ve Erdenetler arasındaki savaşa yeni katılan Kulkan, Çukur'un karşısına hiç beklemedikleri yerlerde çıkarken bir yandan da Nehir ve Efsun’u rehin tutmaya devam etti.

Güçlerini birleştiren Nehir ve Efsun Erdenetler’in elinden kurtulmak için harekete geçse de bir sonuca varamadılar..

Bir süredir Çukur’u uzaktan takip eden Nedim’in Koçovalılar’dan sürpriz bir isteği oldu.

Cengiz Erdenet’i bitirmeye bir adım daha yaklaşan Yamaç, Kulkan’ın hiç beklenmeyen hamlesiyle bir kez daha çok zor bir tercihle karşı karşıya kaldı.

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