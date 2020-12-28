28 Aralık 2020 Pazartesi 23:43 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 23:43

Yasak Elma 91. Bölüm Pazartesi akşamı FOX TV ekranlarında yayınlandı. Yasak Elma 91. son bölümde Şahika’nın kendini bambaşka biri olarak tanıtıp, Feride’ye yaklaşması, Yıldız ve Çağatay ilişkisinde sorunlara neden olur. Yıldız ve Çağatay’ın ailelerine karşı verdiği savaş her geçen gün şiddetlenirken, büyük bir yol ayrımına gelirler. Aksiyonun hız kesmediği dizi Yasak Elma 91.bölümü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler.

Yasak Elma 91. bölümü ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Yasak Elma 91. bölümde; Ender, kim tarafından takip edildiğini merak eder ve bu işin peşine düşer. Şahika ve Yıldız'a da Halit'in yaşadığından şüphelendiğini söyler. Peki Halit yaşıyor mu? İşte kaçıranlar için Yasak Elma 91.Bölüm Full İzleme linki ve Yasak Elma son bölüm özeti.

YASAK ELMA 91. BÖLÜM FULL İZLE

Yasak Elma 91. bölümde; Şahika’nın kendini bambaşka biri olarak tanıtıp, Feride’ye yaklaşması, Yıldız ve Çağatay ilişkisinde sorunlara neden olur.

Yıldız ve Çağatay’ın ailelerine karşı verdiği savaş her geçen gün şiddetlenirken, büyük bir yol ayrımına gelirler.

Ender, kim tarafından takip edildiğini merak eder ve bu işin peşine düşer. Şahika ve Yıldız'a da Halit'in yaşadığından şüphelendiğini söyler. Peki Halit yaşıyor mu?

Ender ise Halit’in yaşadığına kimseyi inandıramaz ve bu işin peşine kendi düşer. Ender, Halit’i bulmak ve haklılığını kanıtlamak için her şeyi yapacaktır. Bağ evine giden Ender, orada birinin olduğunu fark eder. Ender'i korkutan gizemli kişi kimdir?

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yasak Elma son bölümde; Şahika’nın kendini bambaşka biri olarak tanıtıp, Feride’ye yaklaşması, Yıldız ve Çağatay ilişkisinde sorunlara neden olur. Ender takip edildiğini anlar ve uzun zamandır saklanan büyük bir sırrın ipucunu bulur.

Çağatay'ın annesi Feride, Yıldızla oğlunu ayırmak için Şahika'yı oğlu ile bir araya getirmeyi başarır. Yıldız çıkagelir. Çağatay Şahika'yı saklasa da Şahika kendini göstermeyi başararır. Feride, Yıldız ve Çağatay'ı ayırmayı başarabilecek mi?

Ender takip edildiğini fark eder ve Caner'e söyler. Takip eden aracın şirkete kayıtlı olduğunu öğrenir. Halit'in ölmediğinden şüphelenen Ender, şüphelerinde haklı mı çıkacak?

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay'ın yer aldığı Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 92. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI