30 Aralık 2020 Çarşamba 10:54 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 10:54

Yasak Elma 92. bölüm fragmanı yayınlandı! FOX'un reyting rekorları kıran dizisi Yasak Elma dizisinin son bölümünde yine gerilim dolu anlar yaşandı. Yasak Elma 92. yeni bölümde Yıldız, Ender ve Şahika hapse düşüyor. Yasak Elma 92. yeni bölüm fragmanında ise; Şahika, Zehra'ya Yıldız ve Ender'in Halit'i öldürdüğünü söylüyor. Yıldız ve Ender'in kaderini paylaşan Şahika'yı çok daha büyük bir sürpriz bekliyor. İşte Yasak Elma 92. bölüm fragmanı .

YASAK ELMA 92. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yasak Elma 92. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma 92. bölüm fragmanında Yıldız, Ender ve Şahika hapse giriyor...





Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay'ın yer aldığı Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasak Elma son bölümde; Ender ise Halit'in yaşadığına kimseyi inandıramaz ve bu işin peşine kendi düşer. Ender, Halit'i bulmak ve haklılığını kanıtlamak için her şeyi yapacaktır. Bağ evine giden Ender, orada birinin olduğunu fark eder. Ender'i korkutan gizemli kişi kimdir?

Yasak Elma son bölümde; Yıldız, Şahika'nın eski fotoğraflarını Feride'ye göndererek gerçek yüzünü görmesi konusunda onu uyardı.

Feride ise Şahika'yı çağırıp, ona nasıl biri olduğunu sorarak emin olmaya çalıştı. Şahika her zamaki gibi rolünü yaparak Feride'yi masum bir kız olduğuna inandırdı

Şahika’nın kendini bambaşka biri olarak tanıtıp, Feride’ye yaklaşması, Yıldız ve Çağatay ilişkisinde sorunlara neden olur.

Yıldız ve Çağatay’ın ailelerine karşı verdiği savaş her geçen gün şiddetlenirken, büyük bir yol ayrımına gelirler.

Ender, kim tarafından takip edildiğini merak eder ve bu işin peşine düşer. Şahika ve Yıldız'a da Halit'in yaşadığından şüphelendiğini söyler. Peki Halit yaşıyor mu?

Şahika’nın kendini bambaşka biri olarak tanıtıp, Feride’ye yaklaşması, Yıldız ve Çağatay ilişkisinde sorunlara neden olur. Ender takip edildiğini anlar ve uzun zamandır saklanan büyük bir sırrın ipucunu bulur.

Çağatay'ın annesi Feride, Yıldızla oğlunu ayırmak için Şahika'yı oğlu ile bir araya getirmeyi başarır. Yıldız çıkagelir. Çağatay Şahika'yı saklasa da Şahika kendini göstermeyi başararır.