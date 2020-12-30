30 Aralık 2020 Çarşamba 15:23 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 15:23

Masumlar Apartmanı 16. bölüm izleyicisiyle buluştu. Salı akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Masumlar Apartmanı 16. bölümüyle TRT1 ekranlarında yayınlandı. Masumlar Apartmanı son bölümde; Safiye, Han ve İnci'nin çatı katındaki odasını görür. Öte yandan ortaya çıkan bir yabancı, Safiye’nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden olur. İşte kaçıranlar için Masumlar Apartmanı 16. bölüm full izleme linki

MASUMLAR APARTMANI 16. BÖLÜM İZLE (TRT1)

Masumlar Apartmanı 16. bölümde; Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, 16. yeni bölümüyle 29 Aralık Salı akşamı TRT 1'de ekrana geldi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Safiye'nin yaşadığı değişim damga vurdu. Safiye'nin değişimine gölge düşüren yabancı kim?

MASUMLAR APARTMANI 16. BÖLÜM İZLE (YOUTUBE)

Masumlar Apartmanı 16. bölümde; Safiye, Naci’nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir. Eski eşi Gülru’nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır.

Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci’yi bir araya getirmek için çabalamaktadır. Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye’nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden olur.

Ege’nin Haluk’u eve getirmesi, İnci’nin duygularını altüst eder. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir. Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar alırlar.

Safiye, Han ve İnci'nin çatı katındaki odasını görür.

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