30 Aralık 2020 Çarşamba 21:00 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 21:00

Kuruluş Osman 40. bölümde Ertuğrul Bey'in vefatı son bölüme damga vurdu. Kuruluş Osman 40. bölümde; Osman bey, Kayı'nın yeni beyi oluyor. Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey'in ilk icraatı ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'in oyununu nasıl bozacak? Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte, kaçıranlar için Kuruluş Osman 40. bölüm izleme sayfası.

Kuruluş Osman 40. bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Kuruluş Osman 40.bölümde; Ertuğrul Bey, son kez yerine gelecek kişiyi tayin etmek için Ak sakallılara gider. İstişare sonucu Obanın yeni beyini tayin eder. Ertuğrul Bey'in ölümü Kayı halkını yasa boğar. Savcı Bey, beylik için nasıl bir hamle yapacak? Dündar Bey, beylik sevdasından vazgeçecek mi? Savcı Bey, yaşadığı hayal kırıklığının ardından nasıl bir hamle yapacak? İşte Kuruluş Osman 40. bölüm izleyemeyenler için Kuruluş Osman son bölüm tek parça full izleme linki.

KURULUŞ OSMAN 40. BÖLÜM FULL İZLE

Kuruluş Osman 40.bölümde; Osman Bey'in Kayı beyi olmasıyla 'Kuruluş Osman'da yeni bir dönem başlıyor. Bu bölümde; kadroya katılan üç yeni oyuncu da ilk kez seyirci karşısına çıktı.

Kayı Obası'nı yeni beyini seçmek üzere kurulacak toya hazırlanırken, Dündar Bey bazı beyleri altınla kandırıp tarafına çeker. Osman amcasının oyununu bozmayı başarıp Bey seçilirken, bu gelişme uç bölgesinde büyük coşkuyla karşılanır.

Kuruluş Osman 40. bölümde; Osman Bey'in, Bey olması üzerine köşeye sıkıştığını düşünen Nikola, sürpriz bir destekle yeniden güç kazanır. Dündar Bey, Toy'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından yeni çareler ararken; Savcı Bey kendisini desteklediğini sandığı amcasının oyunu karşısında öfkelidir.

Müslüman olmaya karar veren Targun Hatun ise Osman Bey'i elde edebilmek için yeni bir plan kurar.

Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey'in ilk icraatı ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'in oyununu nasıl bozacak?

Dündar Bey, beylik sevdasından vazgeçecek mi? Savcı Bey, yaşadığı hayal kırıklığının ardından nasıl bir hamle yapacak?

Nikola, Osman Bey'in Kayıların başına geçmesine nasıl karşılık verecek? Targun Hatun, Osman Bey'e duygularına gem vurabilecek mi?

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman'ın haftaya Çarşamba ekrana gelecek olan 41. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

KURULUŞ OSMAN 41. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yönetmenlik koltuğunda Fethi Bayram ve Ahmet Yılmaz'ın oturduğu, Diriliş Ertuğrul yapımı sayesinde yakından tanınarak adından söz ettiren ve Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığında yer aldığı, Bozdağ Film farkıyla ekrana gelen Kuruluş Osman 41. yeni bölümüyle 6 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'da yayınlanacak.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 40. bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.