30 Aralık 2020 Çarşamba 23:55 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 23:55

Sadakatsiz 12. bölümü izleyenleri yine ekran başına kilitledi. İlk yayınlandığı günden beri izlenme rekorları kıran Sadakatsiz 12. Bölümde; Volkan, Turgay'ın Asya'nın evinde kalmasıyla çılgına dönüyor. Asya'nın kapısının önünde arabada sabahlayan Volkan'ın sıradaki hamlesi ne olacak? Öte yandan Derin, Volkan'ın 2. bir telefonu olduğunu öğrenip çılgına dönüyor. Sadakatsiz 12.bölüm full izle Kanal D.

Sadakatsiz dizisi 12. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz dizisi 30 Aralık Çarşamba akşamı 12. bölümüyle ekrana geldi. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümü izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yayınlanan son bölümde Asya yaşadığı güçlükleri bir bir aşmaya çalışırken, Turgay'dan büyük bir destek görüyor. Volkan ise Asya'nın yanında olan Turgay'ı kıskanıyor. Sadakatsiz 12. bölüm full izle! Sadakatsiz 12. bölüm izle!

SADAKATSİZ 12. BÖLÜM İZLE KANAL D

Sadakatsiz 12. bölümde; Asya'nın evine olay inceleme geliyor. Turgay ise Asya'ya destek olmak için onu yalnız bırakmıyor.

Volkan ise Turgay'ın o evde kalacak olması düşüncesiyle çılgına dönüyor. Asya'nın kapısının önünde arabada sabahlayan Volkan'ın sıradaki hamlesi ne olacak? Derin, Volkan'ın eve gelmemesine ne tepki verecek?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünün konusu şöyle; Asya’nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur.

Bahar ve Mert’in ilişkileri yeni bir sınavdan geçiyor. Mert, restoranda rastladığı kızdan numarasını almıştı. Bahar bunu öğrenince ne tepki verecek?

Öte yandan Vakıf yararına yapılacak kermes herkesi bir araya getirirken, şüphelerinin peşinden giden Derin hangi gerçeklerle yüz yüze gelecektir. Volkan'dan şüphelenen Derin, onu yakın takibe aldırıyor. Araştırmaları sonucunda Volkan'ın ikinci bir telefonunun olduğunu öğrenen Derin çılgına dönüyor. Volkan'ın ofisini alt üst ettikten sonra telefonu bulan Derin, gördükleri karşısında şoke oluyor.

Derin, Asya'ya yaşattıklarını yaşamaya başlıyor. Derin, Volkan'ın 2. bir telefonu olduğunu öğrenip çılgına dönüyor.

Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır.

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SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Volkan’ın attığı adımlar çevresi tarafından sorgulanırken, Gönül’ün bu soğuk savaşta yeni bir planı vardır.

Asya, Volkan'ın kendine karşı kötü bir şey yapmayı planladığının haberini alır. Ancak çok gecikmeden evine giren maskeli biri tarafından saldırıya uğrar.

Asya, Volkan'ın kendine karşı kötü bir şey yapmayı planladığını öğreniyor. Asya, oğlu Ali'nin babasına gittiği gece saldırıya uğruypr. Evinin bahçesine giren maskeli adam önce güvenlik kamerasını kırıyor sonra eve girerek Asya'ya saldırıyor. Eve giren maskeli adamın kim olduğu henüz bilinmezken izleyiciler Selçuk olabileceği üzerinde durdu.

Öte yandan, çevresindeki gerginlik Ali’yi olumsuz etkiler ve okulda yaşadığı bir problem beklenmedik sonuçlar doğurur. Asya yaşadığı güçlükleri bir bir aşmaya kararlı olsa da kendisini bekleyen son tehlikeden habersizdir.

Evine yapılan saldırı Asya’yı huzursuz etse de Volkan’ın hayatlarına karışmasına izin vermemeye kararlıdır.