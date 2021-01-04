04 Ocak 2021 Pazartesi 20:51 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 20:51

Yasak Elma 92. Bölüm Pazartesi akşamı FOX TV ekranlarında yayınlandı. Yasak Elma 92. son bölümde Şahika, Zehra'ya Halit'i Yıldız ve Ender'in öldürdüğünü söylüyor. Yıldız, Ender ve Şahika hapse düşüyor. Yıldız ve Ender Halit'i öldürme suçundan hapse düşerken, Şahika kendi kuyusunu kazdığını fark etmiyor. Şahika'nın başına neler gelecek?Aksiyonun hız kesmediği dizi Yasak Elma 92.bölümü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler.

Yasak Elma 92. son bölümüyle FOX Tv ekranlarında izleyici ile buluştu. Yasak Elma 92. bölümde; Ender ise Halit'in yaşadığına kimseyi inandıramaz ve bu işin peşine kendi düşer. Ender, Halit'i bulmak ve haklılığını kanıtlamak için her şeyi yapacaktır. Bağ evine giden Ender, orada birinin olduğunu fark eder. Ender'i korkutan gizemli kişi kimdir? İşte kaçıranlar için Yasak Elma 92.Bölüm Full İzleme linki ve yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor.

YASAK ELMA 92. BÖLÜM FULL İZLE

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay'ın yer aldığı Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 92. BÖLÜM ÖZETİ

Yasak Elma 92. bölümde; Yıldız ve Çağatay’ın evlenmesi herkesin üstünde şok etkisi yaratırken, Ender ve Yıldız’a vurulacak derin darbe hiç beklemedikleri bir yerden gelecek ve hepsinin hayatında kalıcı hasarlara yol açacaktır.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yasak Elma son bölümde; Şahika’nın kendini bambaşka biri olarak tanıtıp, Feride’ye yaklaşması, Yıldız ve Çağatay ilişkisinde sorunlara neden olur.

Yıldız ve Çağatay’ın ailelerine karşı verdiği savaş her geçen gün şiddetlenirken, büyük bir yol ayrımına gelirler.

Ender, kim tarafından takip edildiğini merak eder ve bu işin peşine düşer. Şahika ve Yıldız'a da Halit'in yaşadığından şüphelendiğini söyler. Peki Halit yaşıyor mu?

Ender ise Halit’in yaşadığına kimseyi inandıramaz ve bu işin peşine kendi düşer. Ender, Halit’i bulmak ve haklılığını kanıtlamak için her şeyi yapacaktır.