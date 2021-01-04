Uyanış Büyük Selçuklu 15. bölüm izle! Uyanış Büyük Selçuklu 15. son bölüm tek parça

04 Ocak 2021 Pazartesi 23:44 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 23:44

Uyanış Büyük Selçuklu 15. bölümüyle Pazartesi akşamı TRT1 ekranlarında yayınlandı. Uyanış Büyük Selçuklu 15. bölüm izleyenleri ekran başına kilitleyen sahnelerle aksiyon dolu anlar yaşattı. Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde; Andreas’ı savaşta mağlup eden ve onu ölümle cezalandıran Melikşah, ordusuyla birlikte Kuvel Kalesi’ne yürüyecektir. Melikşah Sultan, Bizans ile nasıl bir antlaşmaya varacaktır? Kuvel’den dönüş yolunda Melikşah’ı bekleyen sürpriz ne olacaktır? Uyanış Büyük Selçuklu 15. bölüm izlemek isteyenler için son bölüm tek parça halinde haberimizde yer alıyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 15. BÖLÜM İZLE!

Uyanış Büyük Selçuklu 15. bölümde; Faysal’ın kafilesini durdurup Rüstem’i yakalamaya çok yaklaşmış olan Sencer, Tapar tarafından engellenmiş, Rüstem’i yakalamaktan son anda alıkonulmuştu. Tapar ve Sencer saraya geldikleri vakit, Arslantaş, Rüstem’i saraya getirmeyi başarmıştı. Arslantaş, Rüstem’i nasıl yakalamıştır? Rüstem’in Şelemzar’dan çıkarmayı başardığı Sırlar Kitabı’nı ele geçirebilmiş midir? Altın kervanıyla Rüstem’i kaçıran Faysal’ın Batıni olduğu ortaya çıkacak mıdır?

Öte yandan Terken’in Nizamülmülk’ü ve Seferiye’yi zehirlediğinden emin olan Elçin, Firdevs üzerinden Terken’e bir tuzak kurup zehri yapan büyücünün mekânını bulmuştu. Ne var ki; büyücüyü bulmayı umduğu yerde iki ceset vardı; büyücü ve Nizamülmülk’ün ilacına zehri karıştıran Esma’nın cesetleriydi bunlar. Terken tarafından bir tuzağa çekildiğini iş işten geçtikten sonra anlayan Elçin ne yapacaktır? Elçin’i cinayetle suçlayıp şantaj yaparak onu saraydan kovmayı başarmak üzere olan Terken’i nasıl bir sürpriz beklemektedir?

Andreas’ı savaşta mağlup eden ve onu ölümle cezalandıran Melikşah, ordusuyla birlikte Kuvel Kalesi’ne yürüyecektir. Bizans’la arasında bir denge unsuru olan Kuvel Kalesi’ni topraklarına katacak mıdır? Bizans ile nasıl bir antlaşmaya varacaktır? Kuvel’den dönüş yolunda Melikşah’ı bekleyen sürpriz ne olacaktır?

Tüm bunların yanı sıra Andreas’ın gözden çıkarıldığını anladıktan sonra Markus’la ittifak kuran Sabbah’ın yeni planı ne olacaktır? Kaos çıkarıp Haçlı orduları için uygun ortam hazırlamak için Selçuklu topraklarına gelen Markus’un ilk icraatı ne olacaktır?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 16. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde; Melikşah'ın Haçlıların komutanı Andreas'a söylediği "Sizde gelecek ne kadar baş var ise bizde de o başları alacak kadar kılıç var" sözü son bölüme damga vurdu.

Melikşah Sultan, bir kadına el kaldıran Tacülmülk'ü cezalandırır.

Hasan Sabbah’ı yakalayıp gerçek kimliğini açık etmek üzere olan Sencer’i Melikşah durdurmuştu. Daha sonra Sencer’in Seyduna’nın peşine düşmesine izin vermeyen Melikşah, Arslantaş’ı kaçırarak devlete itaatsizlik eden ve Tacülmülk’ü darp eden Sencer’e ceza verir.

Şelemzar’daki çelik ambarının patlaması sonucunda Melikşah’ın öfkesini üzerine çeken İlteber’in zor günleri devam edecektir.

Şelemzar patlamalarında dahli olduğu anlaşılınca Melikşah’ın tepkisini üzerine çeken Andreas, Bizans imparatorunun kendisini gözden çıkardığını ve Melikşah’ın kellesini almak için harekete geçeceğini anlamıştı. Andreas yolun sonuna mı gelmiştir.