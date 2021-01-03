03 Ocak 2021 Pazar 10:37 - Güncelleme: 03 Ocak 2021 Pazar 10:37

Sen Çal Kapımı 25. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. Sen Çal Kapımı 25. Bölümde Eda, babaannesinin kışkırtmalarıyla Serkan'dan ayrılıyor. Öte yandan Prens Seymen, eski sevgilisi Esma'ya olan benzerliğinden dolayı Eda'ya bağlanıyor. Ayfer ve Aydan ise aynı anda aşçıyı ziyarete gidince birbirlerini görünce şok olurlar. İşte kaçıranlar için Sen Çal Kapımı 25. bölüm full izleme linki ve 26. yeni bölüm fragmanı.

Sen Çal Kapımı 25. son bölüm izleyenleri heyecanlandırdı. Sen Çal Kapımı 25. bölümde yaşanan sahneler izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sen Çal Kapımı 25. son bölümde; Eda'nın babaannesi, bahsettiği kişiyle Eda'yı tanıştırıyor. Öte yandan Yılbaşı partisinde gözaltına alınan Serkan hakkında asılsız ihbarda bulunan Semiha Hanım, Serkan ile beş dakika için bile olsa görüşmek için çabalayan Eda’nın karşısına çıkar ve Serkan Eda aşkını tehdit eden konuşmasını yapar. İşte Sen Çal Kapımı son bölüm izleme sayfası ve yeni bölüm fragmanı.

SEN ÇAL KAPIMI 25. BÖLÜM FULL İZLE

Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de FOX'ta!

SEN ÇAL KAPIMI 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI





SEN ÇAL KAPIMI 25. BÖLÜM ÖZETİ

Sen Çal Kapımı 25. bölümde; Yılbaşı partisi Serkan’ın gözaltına alınması nedeniyle tatsız sonuçlanır. Serkan yeni yılın ilk saatlerini emniyet duvarları arasında geçirirken elbette üzülenler ve sevinenler vardır. Serkan hakkında asılsız ihbarda bulunan Semiha Hanım, Serkan ile beş dakika için bile olsa görüşmek için çabalayan Eda’nın karşısına çıkar ve Serkan Eda aşkını tehdit eden konuşmasını yapar.

Öte yandan Prens Seymen ise şirkete gelir ve Eda'ya görür görmez vurulur. Prens Seymen ise eski sevgilisi Esma'ya olan benzerliğinden dolayı Eda'ya bağlanıyor.



Eda'nın babaannesinin çabaları sonuç bulur. Eda ve Serkan ayrılır. Eda ise Serkan'a, aşkın geçmişi unutturmadığını söyleyerek babaannesinin tehditleri yüzünden ayrılır.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sen Çal Kapımı son bölümde; Eda, ihale konusunda Balca'nın tuzağına düşmedi; ancak gelen gizli ortağın babaannesi Semiha Hanım çıkması, Serkan'ın güvenini sarsar. Serkan derhal şirketten çıkıp gider, Eda peşinden koşup gizli ortağın kimliğini o gün o dakikaya kadar kendisinin de bilmediğini ona anlatmaya çalışır. Serkan dinlemez. Eda'ysa vazgeçmez. Serkan'ın peşinden gider.

Semiha Hanım, Serkan ve Eda'nın yokluğundan istifade, şirkette olağanüstü hal ilan eder. Herkesi çağırdığı toplantıda laf arasında Alptekin Bey'i tehdit ettiğini ve onun da yurt dışına kaçtığını söyleyiverir. Herkesi karşısında hazır ola geçiren bu kadının sıradaki durağı Ayfer ve Eda'nın evidir.

Aydan, Alptekin'den gelen boşanma sözleşmesi karşısında ne yapacağını şaşırmış, o da soluğu Ayfer Hanım'da almıştır. Ayfer, Aydan ve Seyfi'yi annesinin gazabından korumak üzere ayaküstü bir plan kurar ve Aydan'ı komşusu Aysun olarak tanıtır.

Eda, eninde sonunda Serkan'a kendini dinletmenin bir yolunu bulur. İlişkilerinin çok yıprandığı hususunda ikisi de hemfikirdir. Serkan, yeni yıl ile yepyeni bir başlangıç yapmayı ister. Geçmişte bırakmak istediği babaannesi hayatının orta yerine bomba gibi düşen Eda'nınsa yeni başlangıçlarla ilgili soru işaretleri vardır.

Serkan ve Eda Saatler gece 12'yi gösterdiğinde birbirlerine ilişkileri hakkında kararlarını bildirmek üzere sözleşirler. Ama beklemedikleri bir olay geceyi zehir edecektir.

MERT ÖCAL SEN ÇAL KAPIMI EKİBİNE DAHİL OLDU

Survivor 2020 yarışmacısı Mert Öcal sevilen dizi Sen Çal Kapımı kadrosuna dahil oldu. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sen Çal Kapımı dizisine katılan oyuncunun kim olduğu izleyenler tarafından merak konusu oldu.

Daha önce Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Yabancı Damat, Bizim Okul, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz, İsimsizler, Aşk Yeniden gibi çeşitli dizilerde rol alan Mert Öcal, Sen Çal Kapımı'da Prens Seyman rolnünü üstleniyor.