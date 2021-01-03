03 Ocak 2021 Pazar 23:52 - Güncelleme: 03 Ocak 2021 Pazar 23:52

Menajerimi ara 19. bölüm izleyicisiyle buluştu. Menajerimi ara 19. bölümde; Feris, Dicle'den özür diler. Öte yandan Dicle, Barış'a karşı yeni duygular keşfeder. Leyla'nın ajansa sürpriz ziyareti ise Dicle'yi çok zor durumda bırakır. Menajerimi Ara 20. bölüm fragmanı da ekranlara geldi. Menajerimi ara son bölüm full izleme Puhu Tv sayfası ve Star Tv linkleri haberimizde yer alıyor. Menajerimi Ara 19. bölüm izle Puhu Tv!

MENAJERİMİ ARA 19. BÖLÜM FULL İZLE PUHU TV

MENAJERİM ARA 19. BÖLÜM ÖZETİ

Menajerimi Ara 19. bölümde; Barış’la Dicle arasında yaşanan romantik yakınlaşma, onlar için yeni bir başlangıç gibi görünse de işleri o kadar kolay olmaz. Kıraç yılbaşı akşamı duyduğu haberi sindirmeye çalışırken, Serkan hiç vakit kaybetmeden Ego Ajans’ta yeni bir dönemi başlatır.

Feris ve Kıraç bir oyuncu ve bir yönetmenin eskiye dayanan küslüğünü çözmeye çalışırken, Dicle ise sürpriz bir çıkış yapar. Dicle’nin bu hamlesinden sonra işler iyice çıkmaza girer ve bunun bedeli Ego Ajans için ağır olur. Bütün hayatını değiştirecek bir teklif karşısında Emir’in bir seçim yapması gerekir.

Kıraç’ın Serkan’la gizemli geçmişi adım adım peşinden gelirken, Kıraç sonunda hayatının en büyük hatasıyla yüzleşmeye karar verir. Kıraç’ın itirafı Ego’daki herkesi şoke ederken Dicle’yi de çok zor durumda bırakır.

Ego Ajans’ın yılbaşı partisinde romantik anlar yaşayan Dicle ve Barış birbirlerine karşı olan hislerini ajanstakilere fark ettirmemek için büyük çaba harcarken, Serkan’ın Ego Ajans’ı satın alması ajansta bomba etkisi yaratıyor. Bölümün sürpriz konuklarından Tuğba Çom Makar’ın yaşadığı estetik krizi ise izleyiciye eğlenceli anlar yaşatacak.

Menajerlerin hayatları üzerinden sektörün kapılarının aralandığı ‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümünden heyecan dolu yeni bir tanıtım yayınlandı. Tanıtımda; yılbaşı partisindeki yakınlaşmalarını ajanstakilerden saklamak isteyen Dicle ve Barış, kendilerini yeni bir maceranın içinde bulurken Kıraç, Serkan’ın ajansı satın aldığı haberiyle deliye dönüyor.

Peride, Kıraç ve Serkan’ın arasındaki rekabetin ve Serkan’ın yeni hamlesinin kişisel bir sebepten kaynaklandığını düşünürken, Kıraç’a geçmişte Serkan’a ne yaptığını soruyor. Bununla beraber, Serkan’ın ajansın yeni sahibi olmasıyla koyduğu kurallar ve koştuğu şartlar, menajerler için zorlu ve yeni bir dönemin habercisi oluyor.

Yeni bölümün konuk isimlerinden Tuğba Çom Makar’ın estetik kararı ona büyük bir mağduriyet yaşatırken, Makar çözümü menajeri Çınar’ı aramakta buluyor. Heyecanın zirveye taşınacağı bölümde Feris’in Dicle ve Kıraç’ın önceden tanıştığını öğrenmesi, Feris ve Dicle’yi bir kez daha karşı karşıya getiriyor.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Menajerimi Ara son bölümde; Ego Ajans’ta durumlar kötüye giderken, Mayda’nın yapacağı hamleler ajanstaki bütün dengeleri değiştirir. Feris oyuncusunun ehliyet krizini çözmek için ilginç yöntemler denerken, Kıraç temsil ettiği senaristin yazdığı işleri satmak için sürpriz yollara başvurur.

Bir marka, kampanya yüzü tercihlerinde Feris ve Dicle’yi rekabete sürükler ve bu durum Barış ve Emir’i de karşı karşıya getirir. Bu kampanyanın sonucu, Barış ve Dicle arasında beklenmedik gelişmelere sebep olur. EGO Ajans’ın geleneksel yılbaşı partisi herkes için bir dönüm noktası olur. Beklenmedik olayların yaşandığı bu gecede, Dicle ve Barış yeni bir sayfa açarken, Kıraç hiç istemediği bir gerçekle yüzleşir.