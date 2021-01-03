03 Ocak 2021 Pazar 23:50 - Güncelleme: 03 Ocak 2021 Pazar 23:50

Kefaret 7. bölümü FOX TV ekranlarında yayınlandı. Her bölümüyle izlenme rekorları kıran dizi, Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanmıştır. Kefaret 7.bölümde Zeynep, Sude'nin kızı olmadığıyla ilgili ipuçları yakalar. Sinan ise bu olayın peşini bırakmaz. Öte Ahmet, diğer çocukla tanışır. Kızın adı Cansu'dur. İşte kaçıranlar için Kefaret 7. bölüm izleme linki ve son bölümde yaşananlar.

KEFARET 7. BÖLÜM FULL İZLE

Kefaret 7.bölümde Zeynep, Sude'yi dadısı Ayşe'ye götürür. kahvaltı sırasında Ayşe hanımın "Sude elime doğdu" demesiyle Zeynep şüphelenir.

Kefaret 7. bölümde; Zeynep, Sabri’den miras kalan güzel çiftlikte Sude ve Can ile yaşamaya başlar. Sude’nin eski dadısı Ayşe de çiftliktedir, Zeynep’e kaçırılma sonrası yaşananlar hakkında tüm merak ettiklerini anlatır. Zeynep, Sude ile yakınlaştıkça Sinan’ın ulaştığı yeni bilgiler kuşkularını tırmandıracaktır.

Münevver kardeşine iş bulma gayretine düşer ancak Sinan’ın herkesten sakladığı gizemli ve önemli bir işi vardır. Abisinin hapisten çıkmasıyla birlikte tırmanmaya başlayan olaylar sonucu vurulan Arzu’yu tedavi etmesi için Ahmet zorla getirilir. Ahmet küçük Cansu ile tanışır.

KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kefaret son bölümde; Zeynep, Sude'yi dadısı Ayşe'ye götürür. kahvaltı sırasında Ayşe hanımın "Sude elime doğdu" demesiyle Zeynep şüphelenir.

Evlenmeye mecbur bırakılan Ahmet kendisine karşı kurduğu komplonun cezasını Meltem’den kat kat çıkartır.

Sinan kaçırılma ile ilgili olarak ele geçirdiği yeni delillerle Sabri’nin kendilerini kandırmış olabileceği sonucuna ulaşır ancak bunu Zeynep’e nasıl söyleyeceğini bilememektedir.

Cansu, aslında Elif'tir. Zeynep’in yaşamı Sabri’den kalan büyük servet sayesinde artık çok başka olacaktır.

Zeynep’in yaşamı Sabri’den kalan büyük servet sayesinde artık çok başka olacaktır.

KEFARET 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kefaret dizisinin yayınlanan son bölümünün ardından 8. yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi.

KEFARET KONUSU

Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet (Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde her şeyini kaybetti.

Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi.

Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu.

Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi.

Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar. Bir fazlasıyla!