05 Ocak 2021 Salı 10:21 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 10:21

Pazartesi akşamı yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği dünün reyting sonuçları neticesinde belli oldu. 4 Ocak Pazartesi akşamı bazı diziler ekrana gelmezken; ekranlarda Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Deliha yayınlandı. Reytingler TİAK (Televizyon izleme araştırmaları kurumu) tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Pazartesi akşamı reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? İşte 4 Ocak 2021 Reyting sonuçları

Pazartesi günü Çukur, Sefirin Kızı, Deliha, Uyanış Büyük Selçuklu, Yasak Elma dizisi izleyenleriyle buluştu. Öte yandan Tv8 ekranlarında ise MasterChef Türkiye 2020 Final bölümü ekranlara konuk oldu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

4 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

4 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Çukur, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

AB Grubunda birinci sıradaUyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 YASAK ELMA FOX

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 CUKUR SHOW TV

5 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

6 YASAK ELMA (OZET) FOX

7 ESRA EROL'DA ATV

8 MUTLULUK ZAMANI (T.S) TV8

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 HAVA DURUMU KANAL D