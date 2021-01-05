05 Ocak 2021 Salı 12:31 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 12:31

Çukur 110. bölümü izleyenlerin karşısına çıktı. Aksiyon dolu anların yaşandığı Çukur 110.bölümde; Koçovalılar, Erdenet ailesinden sürpriz bir ismin sonunu getirecek ilk adımı atacak. Ogeday'ı ölüme terk eden Yamaç, abisinin intikamını alacak. Yanında duran herkesi bir bir kaybeden Cengiz, Koçovalılar'dan kaçmak için harekete geçecek ancak Koçovalılar’ın onun izini bulması uzun sürmeyecek. Çukur 110. son bölümü izlemek için aşağıdaki linklerden Show Tv ve Puhu Tv sayfasına ulaşabilirsiniz. Çukur 110. bölüm full izle!

Çukur 110. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Yamaç her cephede mücadele verirken Nehir’in sürpriz hamlesiyle şaşıracak. Öte yandan Yamaç Koçovalı'nın Erdenetler'den intikam aldığı sahneler nefes kesti. Çukur 110. son bölümü izlemek isteyenler aşağıdaki Show Tv, Puhu Tv linkleri üzerinden ulaşabilirler. Çukur 110. son bölüm tek parça

ÇUKUR 110. BÖLÜM İZLE (PUHU TV)

Çukur 110. Bölümünde; Koçovalılar ve Çukur, Efsun ve Nehir’i kurtarmak için harekete geçerken, Yamaç zorlu bir sınav verecek.

Nefeslerin tutulduğu bu anlarda neler olduğu merak konusu olacak. Cengiz, son yaşadığı olaylardan sonra Kulkan’ın da yardımıyla yeniden ayağa kalkacak.

Hiç olmadığı kadar öfke dolan Erdenetler, hız kesmeden yaptıkları hamlelerle bütün Çukur’u büyük bir tehlikenin içine sokacak.

Bir yandan Erdenetler ile mücadele ederken diğer yandan mahallede yaşanan sürpriz gelişmelerle ilgilenen Yamaç, Cengiz’i köşeye sıkıştıracak planını devreye sokacak.

Aksiyon dolu anların sonunda Koçovalılar, Erdenet ailesinden sürpriz bir ismin sonunu getirecek ilk adımı atacak.

Yamaç, Erdenetler'e karşı başlattığı intikam planının ilk adımı atacak ve Cengiz Erdenet bir seçim yapmak zorunda kalacak.

Cengiz’in büyük kayıplar yaşamasına sebep olan Koçovalılar mahalleye döndüklerinde hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaşacaklar.

Erdenetler'in mahallede sebep olduğu felaketin sonuçları merakla beklenecek. Çukurlular bir kez daha bir arada durarak bu felaketin yaralarını saracak.

Yamaç her cephede mücadele verirken Nehir’in sürpriz hamlesiyle şaşıracak. Yanında duran herkesi bir bir kaybeden Cengiz, Koçovalılar'dan kaçmak için harekete geçecek ancak Koçovalılar’ın onun izini bulması uzun sürmeyecek.

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümünde, Koçovalılar'ın Erdenetler'e karşı yaptığı hamleler nefesleri kesti. Koçovalılar, aldığı darbelerden sonra kaçmaya çalışan Cengiz Erdenet'in peşine düştü. Finalde saklandığı yere ait bir ipucu yakalayan Koçovalılar'ın bir sonraki hamlesi ise şimdiden büyük merak konusu oldu.

Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Erdenetler'in mahalleye zehirli su dağıtması büyük bir felakete sebep olurken Çukur, yine birbirine kenetlenerek yaralarını hep beraber sardı.

Aldıkları büyük darbe sonrası Yamaç, mahalleliyi bir araya topladı ve mahallede uzun bir sofra kuruldu. Çukur'un bir arada olduğu anlar büyük beğeniyle izlenirken, Yamaç'ın yaptığı konuşma herkesi derinden etkilemeyi başardı. Yaşadığı kayıplar ve üst üste gelen hamleler sonucunda Cengiz Erdenet, Koçovalılar'dan kaçmak için harekete geçti ancak finalde izinin bulunması uzun sürmedi. Cengiz'in nerede saklandığına dair ipucu bulan Koçovalılar'ın sıradaki hamlesi ise heyecanla bekleniyor.

ÇUKUR BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Koçovalılar ve Çukur, Efsun ve Nehir’i kurtarmak için harekete geçerken, Yamaç zorlu bir sınav verdi.

Erdenetler'in paralarını ele geçirdikten sonra sıra hayatına son verilecek Erdenet'in seçimine geldi. Yılbaşı ruhuna uygun olarak "çekiliş" yapmaya karar veren Yamaç, bu zevki ise abisi Cumali'ye bıraktı.

Selami Amca'nın marketinin önüne bırakılan kamyonun içinden Erdenetler'in evinde gizlice çalışan Çukurlular'ın naaşı çıktı. Yamaç Erdenetler'in sonunu getireceğinin yeminini etti.

Hayatını kaybeden Çukurlular'ın intikamını almak isteyen Yamaç Olga'nın defterinde yer alan bütün para kasalarına aynı anda saldırmaya karar verdi.

Çukur'daki su kesintisini fırsat bilen Erdenetler mahalleye içine madde kattıkları su tankerleri ile geldiler. Kulkan su dağıtımında bizzat yer aldı.

Efsun ve Nehir'in kurtarılmasıyla rahat bir nefes alan Yamaç önce Efsun'un sığındığı güvenli eve gitmeye karar verdi.

Yamaç geceyi Efsun'un yanında geçirirken, Nehir kendisini aramayan Yamaç'ın nerede olduğunu sordu. Cumali Yamaç'a ulaşmaya çalışsa, başarılı olamadı. Nehir Yamaç'ın Efsunla birlikte olduğunu anlayınca hayal kırıklığını gizleyemedi.

Yamaç, Efsun'un yanından sonra Nehir'in kaldığı eve gitti. Cumali, Yamaç ile abi kardeş konuşması yaparak artık bir karar vermesi gerektiğini, hem Nehir hem de Efsun'a zarar verdiğini anlattı.

Çukur son bölümde Medet, Celasun ve Meke Sarıyer'e Efsun'un olduğu mermerciye giderken; Cumali, Metin ve Aliço Kadıköy'e Nehir'in olduğu tiyatroya gittiler. Hem Nehir hem de Efsun son anda kurtarıldı.

Çukurlular Kulkan'ın gönderdiği bulmacayı çözmeye çalıştılar. Cumali etraftakileri organize edip İstanbul'u taramak üzere yola çıkarken, paralize olan Yamaç kahvede oturduğu yerde kalakaldı.