13 Ocak 2021 Çarşamba 23:55 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 23:55

Sadakatsiz 13. bölümü izleyenleri yine ekran başına kilitledi. İlk yayınlandığı günden beri izlenme rekorları kıran Sadakatsiz 13. Bölümde; Asya'yı Turgay ile yemekte gören Volkan, onu bir başkasıyla görmeye dayanamıyor. Asya'nın kapısına giden Volkan, onu gördüğünde kötü olduğunu söyleyip ağlamaya başlıyor. Öte yandan Volkan'ın 2. bir telefonu olduğunu ve Asya'yı takip ettirdiğini öğrenen Derin ne yapacak? Sadakatsiz 13.bölüm full izle Kanal D.

Sadakatsiz dizisi 13. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Doctor Foster dizisinin Türkiye uyarlaması olan Sadakatsiz dizisi 30 Aralık Çarşamba akşamı 13. bölümüyle ekrana geldi. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümü izleyiciyi ekran başına kilitledi. Asya ve Volkan arasında neler oluyor? Birbirlerine karşı ne hissediyorlar? Sadakatsiz 13. bölüm full izle! Sadakatsiz 13. bölüm izle!

SADAKATSİZ 13. BÖLÜM İZLE KANAL D

Sadakatsiz 13. bölümde; Derin’in yüz yüze geldiği gerçekler karşındaki tavrı merak uyandırırken, Volkan Asya’nın Turgay’la ilişkisine yönelik tepkilerini kontrol etmekte güçlük çekiyordur.

Volkan, Turgay'ın Asya'dan hoşlandığını anladığından beri kıskançlık krizine giriyor.

Asya ve Turgay'ı birlikte gören Volkan, kendini tutamıyor ve Asya'nın kapısına dayanıyor. Asya'yı gördükçe mutsuz olduğunu söyleyen Volkan, bir anda ağlamaya başlıyor.

Asya'yı Turgay ile yemekte gören Volkan, onu bir başkasıyla görmeye dayanamıyor. Asya'nın evine giden Volkan, ağlayarak ondan Tekirdağ'ı terketmesini istiyor.

Asya'nın kapısına ağlayarak gelen Volkan, "Eğer o doktor bozuntusuyla evleneceksen alırım Ali'yi, onu üvey baba eline bırakmam" diyor.

Gördüğü manzara karşısında ise şoke olan Asya, Volkan'ın amacını anlayamıyor. Peki Volkan hala Asya'ya karşı bir şeyler mi hissediyor? Asya, Turgay'la evlenmeyi düşünüyor mu?

TURGAY, ASYA'YA AÇILIYOR

Turgay, Asya'ya ona olan hislerini açıklar. Hazır olduğunda yanında olacağını söyler. Ancak Asya ve Turgay, Volkan'ın markajı altındadır. Asya'yı arayan Volkan ona ateş püskürür. Ancak Volkan nefret duyduğunu söylese de etrafındakilerin yorumu farklıdır.

TURGAY, HALUK BEYLE KONUŞUYOR

Diğer yandan Turgay ile yemekte sohbet eden Haluk Bey, ona Asya ile Volkan arasında ne olduğunu soruyor. Turgay ise; "Birbirlerine karşı hala hisleri var. İlişkileri henüz bitmedi." cevabını veriyor.

Asya kendisine yapılan saldırıların arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmak için cesur adımlar atarken onu Volkan’la bir araya getirecek beklenmedik gelişme ne olacaktır?

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba 20.00'de Kanal D’de...

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz son bölümde; Asya'nın saldırıya uğradığı gece eve gelen Volkan, onun yanında Turgay'ı görünce öfkeleniyor.

Öte yandan Bahar ve Mert’in ilişkileri yeni bir sınavdan geçiyor. Mert, restoranda rastladığı kızdan numarasını almıştı. Ve Mert, yine Bahar'ı aldatıyor.

Volkan, Asya'yı sindirmeye çalışıyor. Asya'nın güçlü oluşu, Volkan'ı çok rahatsız ediyor. Onu böylesine ayakta ve mutlu görmeye dayanamayan Volkan, onun huzurunu kaçırmak için de gelinden geleni yapıyor. Ancak artık Volkan'dan hiç çekinmeyen Asya, ona hak ettiği cevabı veriyor. Volkan, o bu şehirden gidene kadar onunla uğraşacağını söylese de Asya ona pabuç bırakmıyor.

Asya, Haluk'un şirketine gelerek her şeyi bir bir anlatıyor. Volkan'ın şirket adına yapacağı bağışın şartı olduğunu ve bu şartın da Asya'nın görevden alınması olduğunu açıklıyor. Haluk, demediğini bırakmıyor ve bu durumu bir an önce düzeltmesini istiyor.

Öte yandan şüphelerinin peşinden giden Derin acı gerçekle yüzleşiyor. Volkan'dan şüphelenen Derin, onu yakın takibe aldırıyor. Araştırmaları sonucunda Volkan'ın ikinci bir telefonunun olduğunu öğrenen Derin çılgına dönüyor. Volkan'ın ofisini alt üst ettikten sonra telefonu bulan Derin, gördükleri karşısında şoke oluyor.