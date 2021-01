21 Ocak 2021 Perşembe 12:41 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 12:41

Sadakatsiz 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı dizinin son bölümünü izleyenler tarafından merak ediliyor. Çarşamba akşamları Kanal D'de yayınlanan dizinin son bölümünde Selçuk, Nil'in oynadığı oyunu öğrenip intikam almak için peşine düşmüştü. Nil'i takip eden Volkan ve Selçuk, onu bir inşaatın içinde buluyor ve onu korumak isterken aşağı biri düşüyor. Peki aşağı düşen kişi Volkan mı? Sadakatsiz 15. bölümde neler olacak? İşte Sadakatsiz 15. Bölüm Fragmanı hakkında bilgiler ve son bölümde yaşananlar...

Sadakatsiz dizisi, yayınlanan son bölümü izleyenleri yine ekran başına kilitledi. İlk yayınlandığı günden beri izlenme rekorları kıran Sadakatsiz 14. Bölümde; Asya ve Derin, Ali ile ilgili şaşırtan bir gerçekle karşı karşıya kalıyor. Ali'nin hırsızlık yaptığını öğrenen Asya, bu durumla nasıl başedeceğini bilemiyor. Derin bu durumu öğrendiğindeyse Ali'yi mahcup etmeden ona destek olmaya çalışıyor.

SADAKATSİZ 15. BÖLÜM FRGAMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz 15. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölümden ilk fragmanın hafta sonu yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

İNŞAATTAN DÜŞEN VOLKAN MI?

Asya ve Nil'in oyununu öğrenen Selçuk, Nil'in peşine düşüyor. Nil'i ondan kaçırmaya çalışan Asya ise beklenmedik bir durumun içine giriyor. Nil'i takip eden Volkan ve Selçuk, onu bir inşaatın içinde buluyor ve onu korumak isterken aşağı biri düşüyor. Peki aşağı düşen kişi Volkan mı?

Ali hakkında söylenenler Asya'yı şoke ediyor!

Ali'nin arkadaşı Selen'in annesi Asya'ya oğlunun arkadaşlarının eşyasını aldığını söylüyor.

Derin, annesinden kayıp bilekliğinin Asya'nın kolunda olduğunu öğreniyor ve dikkatini Ali'nin üzerine yoğunlaştırıyor. Ali'ye "Bugün kaybolan bilekliğimi annenin bileğinde gördüm" diyor.

Asya da, Ali hakkında okuldaki hırsızlık durumuyla ilgili gerçeklerle yüz yüze kalıyor. Ali'nin çaldığı bileklik Asya'ya büyük bir şok yaşatıyor. Ali gerçekten hırsızlık mı yapıyor? Asya ve Derin bu durum karşısında ne yapacaklar?

Üzerindeki baskı yüzünden stres altında olan Ali, kendisine beklenmedik bir yerden destek bulur.

Asya’nın Ali için endişeleri artarken, Volkan Selçuk tarafından iyice köşeye sıkıştırılmıştır. Üzerindeki baskı yüzünden stres altında olan Ali, kendisine beklenmedik bir yerden destek bulur.

BAHAR, MERT'İ KAPININ ÖNÜNE KOYDU!

İhaneti ortaya çıkan Mert, yolun sonuna geliyor. Bahar, artık onun değişmeyeceğini düşünüyor ve ayrılık kararı alıyor. Mert'in eşyalarını toplayıp onu eve çağıran Bahar, onun için tatsız bir sürpriz hazırlıyor. Mert'in tüm eşyalarını kapının önüne koyan Bahar, restini çekiyor. Neye uğradığını şaşıran Mert ise ona bunu yaşatan Volkan'a bir kez daha bileniyor.

SELÇUK, NİL'İN OYUNUNU ÖĞRENDİ

Selçuk, Nil ve Asya'nın oyununu öğrendi. Nil'le evlenmeye karar veren Selçuk, tam her şeyi yoluna koymuşken beklenmedik bir durumla karşılaşıyor. Nil, Selçuk'a her şeyi itiraf ettirene kadar onunla yakın olmaya çalışıyor. Bu durumu da Asya'ya an be an bildiriyor. Ancak Nil'in Asya ile olan telefon konuşmasını duyan Selçuk, öfkeden deliye dönüyor. Bu defa Asya'ya çok fena bilenen Selçuk onun peşine düşüyor. Peki ikili arasında neler olacak? Nil ve Asya, Selçuk'tan kurtulabilecek mi?

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.